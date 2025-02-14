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亞冬運｜港隊男子冰壺銅牌戰負國家隊　首參賽取第4名佳績　甄浩天任港隊閉幕禮持旗手 (15:15)

在哈爾濱舉行的第9屆亞洲冬季運動會今晚（14日）完滿落幕。中國香港男子冰壺代表隊早上在銅牌戰續為代表團首面獎牌奮戰，惟終以3：10憾負中國國家隊無緣獎牌，以第4名完成首次參賽之旅。港協暨奧委會其後更公布，冰壺隊成員甄浩天將在晚上8時舉行的閉幕禮，擔任港隊代表團持旗手。

由隊長張卓華、鄭政楠、鍾卓熙及甄浩天組成港隊，昨先在複賽8：5反勝哈薩克隊，4強以2：13不敵韓國隊，落入今早舉行的銅牌賽。港隊與今仗對手國家隊周日曾在小組循環賽交手，當時以2：9告負。國家隊首局頻頻擊退港隊在「大本營」的冰壺下先取3：0，並全程保持領先；港隊在第2、4及6局均以1：0小勝，惟第7局再輸0：3後，終以3：10不敵國家隊。

港隊代表團今屆亞冬運首次派員出戰冰壺，男隊此戰雖與獎牌緣慳一面，未能贏得港隊參與亞冬運9屆以來首枚獎牌，惟第4名的成績表創今屆港隊各項目最佳。決賽方面，菲律賓隊以5：3力克韓國隊奪金，獲得代表團史上首面亞冬運獎牌。

此外，港協暨奧委會公布閉幕禮將由冰壺男隊成員甄浩天出任港隊持旗手，是次兼任亞冬會代表團團長的港協暨奧委會副會長霍啟剛形容，港隊在冰壺項目年資雖淺，仍初登國際舞台取得歷史佳績，印證香港運動員的競爭力。

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