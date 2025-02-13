英超｜愛華頓葛迪遜最後打吡逼和利物浦　杜哥利挑釁慶祝爆衝突4人領紅 (17:35)

將在季後轉新主場的愛華頓，今晨迎來在葛迪遜公園球場的最後一次默郡打吡惡鬥利物浦。開賽11分鐘，主隊憑一次快開罰球，由前鋒比圖比東卡接應後衛班夫韋迪的直線妙傳，近門單刀射入先開紀錄。不過全場攻勢估優的紅軍5分鐘後便由鋒將穆罕默德沙拿右路傳中予中場阿歷斯麥亞里士打頭槌扳平，半場各一言和。

今季狀態大勇的沙拿在下半場戰至73分鐘藉補射入空門，各賽事連續5場有「士哥」，助利物浦反超前，亦是他今屆聯賽第22個入球。末段積極反撲的愛華頓在補時階段的「補上補」，靠中堅達高斯基殺入禁區內一記凌空抽射入網建奇功，終以2：2逼和各得1分，賽後愛華頓以24戰得27分暫列第15位，利物浦則24戰得57分續居首，領先次席的阿仙奴7分。

不過完場後發生插曲，愛華頓主將杜哥利主動走到利物浦球迷面前慶祝挑釁，令對手中場居迪斯鍾斯甚為不滿，衝上前與對方發生推碰及口角，結果原本有黃牌在身的二人同領第2黃變紅牌，下仗須停賽。而紅軍主帥史諾及助教侯素夫其後因不滿主球證奧利華的處理方式，其中前者大力與對方握手後即被拔紅牌逐離場。

利物浦隊長華基爾雲迪積克談及事件道：「鍾斯認為杜哥利做了不應該做的事，才會有這樣的反應。我認為更大的問題在於球證未有好好控制場面，才會導致事情的發生。」而他又承認對手是役相當頑強，尤如視為一場決賽般，和局屬合理戰果。

至於相隔近12年再領愛華頓出戰默郡打吡的主帥莫耶斯則大讚麾下及主場球迷俱是這仗逼和的關鍵，並指不會評論賽後的小插曲。而功臣達高斯基則表示：「這入球我賽後回看了至少15次，因這對我來說實在是太難忘了，尤其是在這球場的最後打吡，這將會成為大家的共同回憶。」

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