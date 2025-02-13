公路單車｜17歲葉漢文青年公路賽奪冠　黃金寶後相隔34年第2名港將亞青摘金 (17:45)

港隊在男子青年個人公路賽派出葉漢文、鍾兆剛、李恩浩及李昀俊參賽，葉漢文一直與泰國隊及伊朗隊運動員在領先車群，在最後600米發力衝刺，最終以總時間2小時40分17秒率先衝線，僅以3秒之差力壓伊朗隊車手Nabi Seyyed Mohammad Mirbagheri Firoozabadi及東道主泰國隊車手Thanapat Sakuntae勇奪金牌，並繼1991年的黃金寶之後，歷來第2名男港將在亞洲青年個人公路賽奪冠。李恩浩、李昀俊及鍾兆剛則分別以第10、19及24名完成117.7公里賽事。

港隊派出超過30名車手參加今屆公路單車亞洲賽，經過7日賽事累計暫獲2金2銀4銅，包括在男女混合團體計時賽奪得銅牌、聶偉文於男子元老組個人計時賽55至59歲組別奪金，以及江琳與余亦文在女子元老組個人計時賽35至39歲組別分獲銀牌及銅牌。港隊明日起最後3日將會出戰男子精英組及U23組個人公路賽、以及女子精英及U23組個人公路賽。

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