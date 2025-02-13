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亞冬運︱冰球港隊遇襲後返港　隊長不希望事件影響冰球觀感　冰總讚球員專業克制 (16:20)

中國香港男子冰球隊日前在哈爾濱參與亞冬運對土庫曼隊賽後有3名球員被對方襲擊受傷，球隊完成今屆賽事後今午（13日）返港，並在機場向傳媒補充事件。中國香港冰球總會主席陳恩永認為事件暫告一段落，嘉許港隊球員在過程中表現專業和克制；冰球港隊隊長梁健邦認為今次屬罕有事件，不希望因而影響外界對冰球的觀感。

港隊在周日亞冬運於分組賽C組以5：1贏土庫曼隊，賽後握手時有港隊球員被對手扯頭盔及揮拳襲擊，其中一人手部受傷需縫針。港協暨奧委會事後強烈譴責，要求國際冰球總會懲處，最終涉事4名土庫曼隊球員被罰即時停賽不能參賽今屆餘下賽事。而港隊隨後在8強以0：24不敵哈薩克隊止步。

陳恩永補充，事件發生後已立即與主教練杜蘭特（Carey Durant）向國際冰總正式投訴，認為事件暫告一段落，嘉許港隊球員在過程中表現專業和克制，並在比賽上了寶貴一課，「隊員有學生、有在職人士，犠牲了很多平日私人時間去備戰，最終在半準決賽敗陣專業球隊是收貨」。他再次感謝港府、文體旅局及港協暨奧委會在事件中的支持。 

冰球港隊隊長梁健邦表示，3名受傷隊友經已康復，傷勢亦不嚴重，在隨後一場比賽已可落場。他亦代表全隊感謝特首李家超及文體旅局長羅淑佩等，事發後到運動員村探訪及鼓勵受傷球員，以及醫療團隊的協助，「今次事件大家都不想發生，但隊員都保持冷靜。不希望事件會影響大家對冰球的觀感。其實冰球碰撞一定有，今次是好罕有的事件，因為在賽後握手時發生。在國際賽都好少會打架，就算比賽時都好少，所以屬特殊事件」。 

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