籃球｜英華「同門對決」險勝北協闖男子精英賽4強　下月啟德體藝館鬥張振興 (18:12)

北協在首節打出7：2攻勢早早領先，但英華半場反超至22：20。下半場北協接連命中4個三分球及1個兩分球，一度以34：25拉開比分，創下全場最大分差。然而英華憑藉強攻禁區逐漸縮小差距，龍鑫與吳俊謙在尾段各中一罰球，加上北協的曾政杰最後一秒追平兩分彈框而出，英華終險勝晉級。另一邊廂，張振興伉儷書院以48：26大勝漢華中學，將與英華會師4強。

英華隊長蔡浩東賽後淚灑球場，並與北協主將劉子健相擁。他坦言兩隊跟隨「朱sir」訓練多年，彼此如兄弟一般，「雖我們來自不同學校，但這場比賽讓他們無緣啟德，我感到抱歉。」蔡浩東亦提到，受南華於香港甲一男子籃球聯賽總決賽反勝奪冠的啟發，「他們第4節曾落後20分，都是一球一球打好部署」。而寶覺中學以50：48險勝裘錦秋中學（葵涌）；拔萃男書院則以60：25輕取匯基書院（大坑東）。

女子組8強方面，拔萃女書院繼第一階段分組賽後再次面對浸信會永隆中學，前者當時以42：35獲勝，但兩隊仍能攜手出線第二階段分組賽，女拔萃主將康穎霖雖開賽不足兩分鐘便因傷退場，但丘琦交出「雙雙」的16分及11個籃板，徐穎恩與小將馮芷晴亦得分上雙，助球隊以46：35「雙殺」對方。

教練黃嘉樂讚揚球員節奏控制得宜，並指球隊採用全場緊迫戰術，成功迫使對手出現失誤，得益於部分球員具備田徑底子。拔萃女書院將於4強對戰以69：8橫掃九龍真光中學的協恩中學。同日另兩場，中華基督教青年會中學以43：40逆轉英華女學校，相隔一年重返4強；裘錦秋中學（葵涌）則以67：43擊敗漢華中學。