明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球︱內地小將西班牙集訓重創腦死亡　家屬不滿後續處理　北京足協稱將運返國內全力救治 (21:37)

內地球壇日前傳來不幸消息，現年18歲效力北京國安的小將郭嘉璇，隨北京全運隊赴西班牙集訓期間不幸頭部嚴重受傷導致腦死亡。有傳郭嘉璇的家屬不滿北京足協後續的處理方式，北京足協發言人則表示已與家屬達成協議，會盡快將郭嘉璇運返國內全力救治。

內地傳媒報道，入選北京全運隊的郭嘉璇本月初到西班牙作國外集訓，惟友賽當地球隊RC Alcobendas期間，郭嘉璇鏟球時被對方球員膝蓋撞到頭部後昏迷。郭嘉璇的哥哥其後在小紅書帳戶發文，稱郭嘉璇「因顱內出血過多，已經宣布腦死亡」，其父不願意在當地醫院解剖，希望可盡快乘坐專機回國接受進一步治療，冀能覓得一線生機。當時北京足協主席劉軍曾承諾「會為郭嘉璇的治療負責到底」。不過郭嘉璇父親向當地法院提交諒解書後，北京足協卻反口稱「只負責當地治療及運送回國的運用」，更稱回國後的治療費用「應由雙方共同承擔」，令郭的家人大感憤怒。

針對郭嘉璇哥哥的公開指控，北京足協發言人稱「目前事情已經處理好」，將會轉運郭嘉璇至北京天壇醫院，安排最好的醫生為郭嘉璇治療。不過有關回國後的治療費用問題，發言人僅稱不方便透露，亦未有正面回應是否已為包括郭嘉璇在內的全體球員，購買運動員專屬的意外保險。

其他報道：乒乓︱WTT宣布取消強制參賽並增加獎金　林詩棟成史上最年輕世一

其他報道：學界｜精英賽資格失而復得　上屆亞軍英華首圈狂贈14蛋　16強硬撼基信

其他報道：歐聯附︱皇馬作客補時反勝曼城領先首回合　雲尼斯奧斯獻絕殺助攻　以表現回應被諷失落金球獎

相關字詞﹕編輯推介 體育 足球 郭嘉璇 北京國安 北京足協 西班牙集訓 腦死亡 治療 意外保險

上 / 下一篇新聞