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乒乓︱WTT宣布取消強制參賽並增加獎金　林詩棟成史上最年輕世一 (18:46)

3名巴黎奧運乒乓金牌得主國家隊的樊振東、陳夢和馬龍，去年底以不勝負荷為由先後退出世界排名，引發世界乒乓球職業大聯盟（WTT）改革，昨（11日）宣布一系列新的參賽措施，包括取消強制參賽、增加獎金和授予奧運金牌外卡等。

WTT經過一個半月商議，昨宣布即日起取消球員所有大滿貫賽事的強制參賽要求，意味「不參賽就罰款」勢成過去；為讓球員能更好規劃賽程，每年可獲兩次豁免參加WTT冠軍賽；為球員頒發全部4站大滿貫賽事和6站冠軍賽的直接參賽資格，這些待遇將在球員獲得奧運金牌後的4年內有效。

WTT又批准追加100萬美元（約780萬港元）獎金，當中額外投放50萬美元在增加男雙、女雙和混雙的獎金分配，總決賽獎金則增50萬美元至130萬美元（約1010萬港元），單打冠軍獎金將提高至賽事總獎金15%等。WTT董事會主席兼國乒名宿劉國梁說：「世界乒乓球員們的反饋非常寶貴，再次堅定了WTT持續發展賽事的決心。這些變革體現了WTT致力讓乒乓球運動更精彩、更具回報性且以球員為中心的追求。」

此外，日前在新加坡大滿貫賽男單封王的國手林詩棟，於新一期世界排名升上第1，並以19歲9個月零24天之齡，成為史上最年輕世界第一，第2至5位依次是隊友前「世一」王楚欽、梁靖崑、日本隊的張本智和及法國隊的菲歷斯勒布倫。

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相關字詞﹕體育 乒乓 樊振東 陳夢 馬龍 世界乒乓職業聯盟 強制參賽 劉國梁 豁免 林詩棟 王楚欽 梁靖崑 張本智和 編輯推介

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