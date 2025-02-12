乒乓︱WTT宣布取消強制參賽並增加獎金　林詩棟成史上最年輕世一 (18:46)

WTT經過一個半月商議，昨宣布即日起取消球員所有大滿貫賽事的強制參賽要求，意味「不參賽就罰款」勢成過去；為讓球員能更好規劃賽程，每年可獲兩次豁免參加WTT冠軍賽；為球員頒發全部4站大滿貫賽事和6站冠軍賽的直接參賽資格，這些待遇將在球員獲得奧運金牌後的4年內有效。

WTT又批准追加100萬美元（約780萬港元）獎金，當中額外投放50萬美元在增加男雙、女雙和混雙的獎金分配，總決賽獎金則增50萬美元至130萬美元（約1010萬港元），單打冠軍獎金將提高至賽事總獎金15%等。WTT董事會主席兼國乒名宿劉國梁說：「世界乒乓球員們的反饋非常寶貴，再次堅定了WTT持續發展賽事的決心。這些變革體現了WTT致力讓乒乓球運動更精彩、更具回報性且以球員為中心的追求。」

此外，日前在新加坡大滿貫賽男單封王的國手林詩棟，於新一期世界排名升上第1，並以19歲9個月零24天之齡，成為史上最年輕世界第一，第2至5位依次是隊友前「世一」王楚欽、梁靖崑、日本隊的張本智和及法國隊的菲歷斯勒布倫。

相關報道：乒乓｜樊振東與陳夢退出世界排名 稱無力承受世界乒聯不參賽就罰款新規則

其他報道：歐聯附︱皇馬作客補時反勝曼城領先首回合 雲尼斯奧斯獻絕殺助攻 以表現回應被諷失落金球獎