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學界｜精英賽資格失而復得　上屆亞軍英華首圈狂贈14蛋　16強硬撼基信 (18:03)

全港學界精英足球比賽今（12日）在沙田曾大屋遊樂場續演首圈餘下4仗。上屆亞軍英華書院今屆獲遞補參賽，首戰面對元朗區亞軍基督教香港信義會宏信書院，在3名球員大演帽子戲法下以14：0狂勝，下周一16強將面對荃灣及離島區冠軍港青基信書院。

英華本仗甫開賽盡顯勁旅本色，上半場藉打破缺口的陳本立「起孖」，以及甘兆禮和林柏燃的入球，以4：0遙遙領先。英華換邊後進一步大開殺戒，射手余靖珏和後備入替的陳焯珩齊齊「戴帽」，陳本立亦再建一功完成帽子戲法，加上林柏燃、余靖瑋和何建臻相繼「士哥」，終向宏信贈送14隻光蛋，強勢晉身下周一舉行的16強。

英華今屆在港九D1男甲無緣4強，並於新增設的附加賽不敵南島中學錯失精英賽入場券，卻在D1冠軍香港國際學校上月底宣告因「日程衝突」退賽後獲遞補參賽。談及這次失而復得的經歷，上屆亞軍成員陳本立承認是意外收穫，「其實都好驚喜，一開始以為今年旅程已經完結，覺得很可惜。得悉有球隊退賽後，我們便馬上復操，希望證明我們是值得入精英賽並有力爭標，這場勝仗是個好開始」。他明言球隊今屆矢志挑戰王者寶座，指出潛在8強對手聖若瑟書院，將是晉級之路最大競敵。

學界足球精英賽今日賽果

基督教香港信義會宏信書院 0：14 英華書院

中華傳道會李賢堯紀念中學 4：1 旅港開平商會中學

東華三院辛亥年總理中學 2：1 耀中國際學校（中學部）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 0：0（互射12碼4：5） 觀塘瑪利諾書院

相關字詞﹕體育 學界 精英賽 英華書院 基督教香港信義會宏信書院 編輯推介

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