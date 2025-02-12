歐聯附︱皇馬作客補時反勝曼城領先首回合　雲尼斯奧斯獻絕殺助攻　以表現回應被諷失落金球獎 (16:27)

兩隊射手今仗均有建功，主場出擊的曼城由艾寧夏蘭特19分鐘近射先開紀錄，助半場領先一球。皇馬憑基利安麥巴比60分鐘車身抽射扳平。80分鐘，丹尼施巴路斯禁區內撞跌菲爾科頓被罰12碼，夏蘭特主射梅開二度，為藍月再度領先。6分鐘後，雲尼斯奧斯射門被曼城門將艾達臣摩拉斯擋出不遠，後備入替不久的巴謙戴亞斯補射入網再追平。戰至補時2分鐘，雲尼斯奧斯半單刀，入禁區後挑起皮球笠過艾達臣，造就祖迪比寧咸射入空門，協助「銀河艦隊」反勝3：2，並終止曼城連續34場歐聯主場不敗紀錄。比寧咸加盟皇馬後，第6次在補時階段絕殺對手，並為這支西甲班霸成為首隊收穫第300場歐聯勝仗。兩隊下周四次回合在班拿貝球場決勝負。

雲尼斯奧斯全場被曼城球迷「招呼」，除了每逢觸球就噓聲不斷，開賽前看台上還展示一幅巨型橫額，展示曼城中場洛迪卡斯簡迪親吻金球獎的相片，並以曼市傳奇樂隊Oasis代表作歌曲之一《Stop Crying Your Heart Out》（收起你的眼淚）作為標語，以諷刺雲尼斯奧斯去年大熱倒灶失落應屆金球獎，以及皇馬全隊憤然缺席頒獎禮一事。

不過這名24歲巴西國腳以表現回應，在皇馬尾段兩個入球均有功勞，當選今仗最佳球員，慶祝入球時更曾手指球衣手袖顯示皇馬贏得15次歐聯的臂章反擊。他賽後說：「我看到橫額，但對方球迷的挑釁，只會給我更多動力。他們清楚我們的歷史，知道我們在這項賽事的表現。」這名翼鋒又稱，會繼續與球會傾談續約事宜，希望可以留效一段長時間。

至於曼城今季表現繼續不穩，連同今仗在今屆歐聯已有4場領先下被追平或反負，包括主場對飛燕諾領先3球下被追平，以及作客領先2球下2：4反負巴黎聖日耳門。此外，藍月今屆歐聯最後15分鐘共失7球，比其餘球隊都多，且近24場各項賽事輸了12場。領隊哥迪奧拿賽後也稱球隊重覆犯錯，「今季發生過很多次這情况，在歐聯及英超的比賽最後時刻將勝利拱手相讓，真的很糟糕」。今仗亦是哥帥的曼城首次在主場被攻門20次。