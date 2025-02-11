籃球｜南華甲一總決賽絕地反勝永倫重奪總冠軍 (23:05)

今仗修頓全場座無虛席，更有不少球迷需要站在最頂層座位旁邊觀賽。總場數以1：2落後的永倫，是役無路可退下作出陣容改變，正選先收起射手余理洋並擺出連浩駿。

兩隊甫開賽已打得非常緊湊，首節獨取11分的泰那協助「黃金戰士」在該節尾段領先4分，但南華仍靠後衛曾湛元在最後一秒上籃得手，扳平22：22。永倫在次節續靠手感火熱的泰那，領銜打出8：0攻勢，以43：35領先完半場。值得一提的是，泰那經過兩節後已轟入25分及中鋒蓋帝斯貢獻「雙雙」10分及11個籃板。

上仗攻入27分為「紅軍」獲勝的朱亮在下半場仍然「啞火」，反之永倫憑泰那及韓天次在第3節早段射入底角3分，打出12：6攻勢，以55：41領先，而南華後衛曾湛元曾上籃兼博得「And-1」，追到47 ：57，惟黃金戰士藉蓋帝斯連取5分，拉開至67：47，成為兩軍是役最大分差。

及至末節，南華球員藉不斷加快速度收復失地，包括林民淇單節奪得13分，更博得泰那違反體育精神犯規（U-Foul）下一度反超76：75，更憑蘇柏軒在完場前最後一擊轉身射入一記仰後跳投兩分球，助球隊以81：79絕殺永倫，總計以場數3：1擊敗對方，亦自從2021年後重奪冠軍，其中曾湛元更當選為賽事最有價值球員（MVP）。

賽後曾湛元對獲選為MVP感驚喜，「教練和隊友的鼓勵讓球員沒有放棄，還有逐步適應對手的變化，終獲得勝利」，他又表明這獎項及冠軍有助增強在月底兩場代表港隊出戰亞洲盃外圍賽分組賽的信心。而首年執教南華便奪冠的主教練羅意庭，則稱當刻心情難以言語形容，並提到使用小球陣容和加快比賽節奏是反勝關鍵。

至於由板凳出發的蘇柏軒賽後透露在處理絕殺球時並沒想太多，並感興奮道：「只是見到有機會便果斷出手，射入後好像放下心頭大石」。而全場僅上陣約12分鐘便攻下13分的林民淇，亦成為此仗奇兵，他表示自己一直保持平常心及隨時準備好上場，「即使球隊經歷落後情况，也只是專注於做好自己工作，按照教練指示來進攻和防守」。

頭場方面，滿貫在名次賽雖缺少主教練徐仲毅及外援米勒，轉由助教黃鎮偉在場邊指揮，但仍憑港籃中鋒惠龍兒交出「雙雙」的13分及10個籃板，還有4人得分上雙下，以91：65擊敗同樣有外援托查摩利路斯缺陣的漢友，取得今季總成績第5名。

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