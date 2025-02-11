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亞冬運｜港男冰球隊不敵衛冕之師哈薩克無緣4強 國家隊再添6金 (19:30)

在哈爾濱舉行的亞洲冬季運動會今日（11日）續演。日前比賽後受襲的中國香港男子冰球代表隊，下午在8強硬撼過去兩屆金牌得主哈薩克隊，終力戰以0：24落敗，無緣4強。

港隊周日分組賽對土庫曼賽後遭對手球員圍毆後，昨如常出戰淘汰賽對吉爾吉斯隊，終加時僅負5：6，故8強需惡鬥分組賽A組5戰全勝居首的勁旅哈薩克隊。哈薩克陣中多名球員征戰俄羅斯大陸冰球聯盟（KHL），港隊甫開賽陷入苦戰，首節已落後0：8；哈薩克其後兩節延續壓倒性優勢，使港隊單節分別再失7球及9球，最終以0：24吞敗。

其餘港將方面，朱定文轉戰速度滑冰男子1000米賽，以1分19.38秒完成，在23名參賽者中位列第18名。19歲小將羅靖淳則在女子1000米以1分37.38秒，在20名選手中排第19名。冰壺男子港隊在分組賽以10：2輕取卡塔爾隊，女隊則以3：9不敵國家隊。

此外，國家隊今日再進帳6金5銀5銅，獎牌榜累積27金23銀20銅居首；其中速度滑冰隊再橫掃4金，包括寧忠岩與韓梅在1000米稱王封后，另於男、女子團體追逐賽摘冠，累計11金5銀5銅收官。國家隊另於自由式滑雪添兩金，分別為出戰女子坡面障礙技巧的劉夢婷，以及女子雙人技巧組合女子雙人技巧同步組合馮俊熙／王雪。

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