明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜當錫湖人處子戰打響頭炮　認略帶緊張感激球迷熱情歡迎 (17:50)

早前由達拉斯獨行俠轉投洛杉磯湖人震撼籃球壇的球星盧卡當錫，今（11日）於NBA常規賽首為新東家披甲，正選上陣24分鐘的他雖手感平平僅入14分，但在球隊早早拉開比數加上全隊7人得分雙位數下，順利在主場以132：113大勝猶他爵士，取下六連捷。賽後當錫笑言賽前略帶緊張，但感激球迷熱情歡迎，形容這是「特別的時刻」。

盧卡當錫在本月初意外地被獨行俠交易至湖人，結束6年半在達拉斯的生涯，轉戰洛杉磯。這名25歲斯洛文尼亞籍球星近期因傷避戰約一周後，今終告傷癒首度為「紫金軍團」處子登場，昔日獨行俠前輩的NBA名宿「德國槍」諾維斯基亦成為座上客捧場。

是役賽前的球員介紹，當現場播報員喊出「盧卡當錫」時，全場球迷熱烈歡呼迎接。而當錫此仗伙拍「大帝」勒邦占士、八村壘、韋列士及雅臣希斯一同正選登場，並以一記三分球取得在新東家首個入球。雖然他其後手感平平，全場14投5中僅得35.7%投籃命中率，三分球亦只有7投1中，連同3個罰球僅貢獻14分，但一眾隊友狀態不俗，其中占士貢獻全場最高的24分連帶7個籃板及8次助攻，加上後備兵佐敦高雲攻入17分，全隊共7人得分上雙，最終輕鬆在主場以132：113輕取猶他爵士，取六連勝後以32勝19負暫列西岸第4位。

賽後當錫笑言：「在賽前我確實有些緊張，但當來到場上我感到樂在其中，亦很感激在介紹我出場時大家對我的熱情歡迎，這是特別的時刻。」而他又大讚已年屆40歲的占士在場上的智慧令人難以置信，並深信他倆在場上可以合作無間。

至於同日達拉斯獨行俠在主場力戰至加時以128：129僅負薩克拉門托帝王之餘，更有中鋒加福特右膝受傷退下火線，繼日前新加盟的「一眉」安東尼戴維斯後再添內線傷兵。此外，聯盟宣布由獨行俠球星艾榮，取代其隊友安東尼戴維斯補選入圍下周一上演的NBA明星賽；而亞特蘭大鷹隊星級控衛崔爾楊格，則頂替同因傷退賽的密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普參戰明星賽。

另外，近日被布魯克林籃網裁走的28歲澳洲籍球星賓西蒙斯，今落實以自由身加盟洛杉磯快艇，據報合約僅至今季尾，合約總值1100萬美元（約8600萬港元）。

相關報道：NBA｜當錫加盟湖人後首開腔　稱被交易誤以為愚人節　形容與勒邦占士聯手夢想成真

相關報道：NBA球評｜當錫轉會震撼籃壇　獨行俠舊情不再（文：TD）

其他報道：高球｜LIV巡迴賽香港站下月初上演 台將李玠柏盼福地再創佳績 美籍好手列特：54洞須保持穩定

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 籃球 湖人 盧卡當錫 勒邦占士 獨行俠 NBA明星賽 賓西蒙斯

上 / 下一篇新聞