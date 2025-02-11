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歐聯｜曼城提前大戰皇馬　夏蘭特麥巴比當銳鬥射術　艦隊防線添傷兵堪憂 (20:10)

兩支今屆歐聯表現失色的勁旅曼城與皇家馬德里，將於明晨在淘汰圈附加賽首回合在阿提哈德球場交鋒，焦點固然是兩名當家射手艾寧夏蘭特及基利安麥巴比較量鬥射術，惟此役勝負關鍵或是「銀河艦隊」在後防天殘地缺下，能否阻擋「藍月」的強攻。

曼城vs.皇家馬德里   now643台   明晨04：00直播

前屆歐聯冠軍曼城與15屆盟主皇家馬德里，今屆在「瑞士制」聯賽的新賽制比賽下表現走樣，8場比賽分別只能以11和15分排第22及11位，未能以前八直入16強下，結果需在附加賽互撼爭出線，亦成就夏蘭特與麥巴比提早碰頭。

總結兩位前鋒在歐聯的入球能力，24歲的夏蘭特上陣47場入47球及場均入1球，較26歲的麥巴比披甲81次入51球及場均入約0.63球為佳，並先後僅以14、25和35場比賽，便成為最快入10、20和30球的紀錄保持者，不過麥巴比累計貢獻24次助攻，則遠勝5次的夏蘭特。

兩人過去只曾於2019／2020年球季在歐聯16強交手兩次，當年夏蘭特在首回合梅開二度，帶領多蒙特2：1挫由麥巴比領軍的巴黎聖日耳門，但後者次回合主場勝2：0下反勝晉級。5年後的今日，夏蘭特及麥巴比在各賽事近8仗已分別為曼城和皇馬上陣獨取7和9球，可謂旗鼓相當，但此仗勝負關鍵恐怕是皇馬的防守力，繼4名後防主力魯迪格、艾達米列達奧、丹尼爾卡華積及阿拉巴均因傷避戰後，能串演右閘的盧卡斯華斯基斯，亦在上場西甲大戰打和馬德里體育會中觸傷腿筋而無法上陣，據報中場費達歷高華維迪很有可能需再墮後負責右路防守，並料續以中場曹亞文尼和年僅20歲的魯爾阿辛斯奧握守中路，能否抵擋以夏蘭特為首的曼城火力實屬疑問。

至於過去3季6對皇馬取得2勝3和1負的曼城亦有中後場隱憂，除了「十字軍」已有尼敦阿基、謝利美杜古及洛迪卡斯簡迪等，新加盟的西班牙籍23歲中場尼高干沙利斯於日前英格蘭足總盃第4圈淘汰奧連特僅上陣22分鐘便告傷出，肯定無緣這場大戰，唯一好消息是上仗後備復出的中堅魯賓戴亞斯有望復任正選。

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