亞冬運｜國家隊增添6面金牌　收穫21金創單屆新高　高亭宇3金成為最多金牌國手 (21:49)

今個比賽日產生7面金牌，國家隊在短道速滑「大豐收」奪得3金，其中亞洲兼賽會紀錄保持者的高亭宇在男子短道速滑500米決賽，滑出34.95秒，僅以0.02秒之微險勝日本隊選手森重航，順利衛冕。這名27歲好手隨後再與隊友寧忠岩和廉子文，在男子短距離團體追逐賽決賽以1分19.22秒奪金，連同日前的男子100米金牌，成為3金得主。而楊濱瑜、韓梅和太智恩則在女子3000米決賽包辦三甲。

其餘賽事方面，由徐夢桃、李心鵬及齊廣璞組成的國家隊，在自由式滑雪的空中技巧混合團體決賽，總計獲305.64分奪金；熊詩芮於單板滑雪女子大跳台決賽跳出總分164分，力壓156.75分的隊友張小楠封后；楊文龍則在單板滑雪男子大跳台決賽，以總分193.25分稱王，姜鑫傑以160.25分摘銀。

獎牌榜方面，國家隊今收穫6金、3銀和1銅，累積21金18銀15銅共54面獎牌續踞榜首，韓國隊以11金10銀9銅排次席緊隨。

至於中國香港隊昨縱有男子冰球隊賽後遭圍毆受傷的風波，無礙其他港將今如常出賽，25歲的朱定文在早上出戰男子短道速滑500米決賽，第3組I道做出39.42秒下，在24名選手中排第18名完賽，他明午將轉戰短道速滑100米決賽；冰壺方面，男子隊在B組分組賽以7：3力克日本隊，取得兩連勝；女子隊則以2：9負韓國隊，冰壺男、女隊明續戰分組賽。此外，首戰亞冬運的19歲小將羅靖淳將出戰女子短道速滑1000米決賽；袁立勤則迎男子花樣滑冰個人滑短節目。

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