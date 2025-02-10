學界｜足球精英賽開鑼　屯門呂祥光球衣心口印「幻愛」　奮戰未創奇蹟仍無憾 (17:42)

屯門區冠軍路德會呂祥光中學首圈對陣以非華裔學生為主的港九D2季軍地利亞修女紀念學校（協和）。呂祥光開賽4分鐘由隊長馮卓藍先拔頭籌，惟23分鐘起被對手由Aman、隊長Maxwell Dowding及Michael Zakhary於12分鐘內連入3球，半場落後1：3。地利亞協和換邊後由後備入替的Mateus Jacinto Sliva於60分鐘再下一城，鎖定4：1勝局，16強將碰港九D1殿軍法國國際學校。

呂祥光隊長馮卓藍先開紀錄後未竟全功，賽後認為即使面對體格更強的對手，還是以平常心面對，「無論對手什麼國籍都係咁踢」。他稱未覺實力相差甚遠，認為球隊集中力和把握力欠佳或成大敗主因。就讀中六的他，出戰精英賽是其第一次也是最後一次，他提到兩年前學校曾與精英賽資格擦身而過，這次有如完成已畢業師兄們的願望，「我們兩年前屯門區4強被反勝，當時大家都很失落。這次感覺是帶着師兄心願來到這裏。如再晉一級當然更好，但已十分開心和無憾」。

至於呂祥光球衣胸口印上「幻愛」兩字，馮卓藍對此解釋道：「幻愛出奇蹟。我們愛所有人，人們都愛我們，希望藉此創造奇蹟。」他又笑言今仗因與對手球衣撞色穿上綠背心作賽，或因而讓奇蹟「失效」。

大埔及北區冠軍基督教香港信義會心誠中學，首圈遇上D3港島冠軍香港加拿大國際學校。有傑志U22小將顏熙言擔任隊長的心誠此戰嚴密佈防不落下風，卻在末段被對手透過角球攻勢，被Louis Guchet絕殺，以0：1飲恨。顏熙言稱因對手身型高大，球隊賽前加強防範高空波，認為整體表現理想，「可能臨完場諗住會互射12碼，有點不集中才導致失波」。加拿大國際晉級後，16強將硬撼衛冕之師拔萃男書院；至於D3九龍1組冠軍香港培正中學，則以3：0輕取大埔及北區亞軍靈糧堂劉梅軒中學，將與D1亞軍聖若瑟書院爭入8強。

此外，原定同日上演由荃灣及離島區亞軍保良局李城璧中學鬥港九D2冠軍新會商會陳白沙紀念中學的賽事，因前者賽前宣告退賽而取消。據了解，李城璧因賽程與校內模擬試撞期未准中六生參賽，日前去信學體會申請退出。