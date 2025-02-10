NBA｜安東尼戴維斯因傷將缺陣數周　與「字母哥」同告無緣明星賽 (17:50)

安東尼戴維斯昨在獨行俠「處子戰」上陣31分鐘，交出26分、16個籃板及7次助攻，協助主場以116：105擊敗侯斯頓火箭，惟他在第3節時在沒跟對手接觸下突然倒地受傷離場，據《ESPN》知名記者Shams Charania消息稱，這名入選全明星賽奧尼爾隊的球星，因左側內收肌拉傷將要缺陣數周，無緣下周一明星賽之餘，甚至可能要養傷長達一個月。

至於獨行俠班主杜蒙特（Patrick Dumont）首次就盧卡當錫與安東尼戴維斯的互換交易發聲，暗諷前者態度未達要求，「如果你看聯盟中的偉大球員，像米高佐敦、拉利布特、高比拜仁和奧尼爾每天都非常努力，一心一意想要勝利。如果沒有這些特質，你就不應成為達拉斯獨行俠一員」。

此外，密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普亦確定因小腿拉傷缺陣一周，意味與安東尼戴維斯同樣無緣出戰明星賽，聯盟將會額外挑選兩名替代球員。公鹿今在常規賽仍憑後衛李拿特獨取全場最高43分下，主場以135：127挫費城76人，賽後以28勝23負排東岸第5，76人以20勝32負列東岸第11。