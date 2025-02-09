明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊︱張家朗男花大獎賽都靈站16強止步 (22:59)

男子花劍大獎賽昨於意大利都靈站上演個人賽正賽，頭號種子的港隊「世一」張家朗力戰至16強不敵世界第19的埃及隊好手托巴，與在次圈止步的蔡俊彥在新賽季續無緣獎牌。

過去兩屆奧運男花金牌得主的「劍神」張家朗以頭號種子直入正賽，首圈面對從資格賽突圍的隊友陳建雄，輕鬆以15：4大勝。次圈他面對意大利隊的盧比利，在面臨落後9：14的出局邊緣下連取6分，終以15：14反勝過關。惟16強他未能再當「Comeback King」，面對埃及隊的托巴戰至末段落後9：13下未能再度平反敗局，終以12：15告負。

至於同由資格賽晉級的蔡俊彥，則在首圈以15：7輕取日本隊的敷根崇裕，這名世界第41的港將在次圈面對托巴，最終力戰下以12：15飲恨。

同日舉行的女子重劍世界盃巴塞隆拿站，由佘繕妡領銜隊友陳渭泠、朱嘉望及連翊希組成的港隊在團體賽首圈以41：26大勝阿根廷隊，惟晉級16強後以25：37不敵法國隊出局。至於在德國海登咸舉行的男子重劍世界盃分站，由何瑋桁、方凱申、吳浩天及吳霆騫組成的港隊，在團體賽首擊雖以45：39力克韓國隊，但其後在16強以38：39僅負法國隊止步，而最終冠軍由日本隊奪得。

其他報道：渣馬︱羅映潮全馬本地組破PB封后 感激男友教練背後支持 港績保持者黃尹雋本地組稱王

其他報道：渣馬︱姚潔貞破大會紀錄揚威女子半馬　為佳績喜出望外　認負傷出戰將做手術根治

其他報道：渣馬︱3內地跑手賽後遭DQ　田總稱號碼布不屬本人

相關字詞﹕編輯推介 體育 劍擊 張家朗 花劍大獎賽 蔡俊彥 陳建雄 重劍世界盃 佘繕妡 陳渭泠 朱嘉望 連翊希 何瑋桁 方凱申 吳浩天 吳霆騫

上 / 下一篇新聞