劍擊︱張家朗男花大獎賽都靈站16強止步 (22:59)

過去兩屆奧運男花金牌得主的「劍神」張家朗以頭號種子直入正賽，首圈面對從資格賽突圍的隊友陳建雄，輕鬆以15：4大勝。次圈他面對意大利隊的盧比利，在面臨落後9：14的出局邊緣下連取6分，終以15：14反勝過關。惟16強他未能再當「Comeback King」，面對埃及隊的托巴戰至末段落後9：13下未能再度平反敗局，終以12：15告負。

至於同由資格賽晉級的蔡俊彥，則在首圈以15：7輕取日本隊的敷根崇裕，這名世界第41的港將在次圈面對托巴，最終力戰下以12：15飲恨。

同日舉行的女子重劍世界盃巴塞隆拿站，由佘繕妡領銜隊友陳渭泠、朱嘉望及連翊希組成的港隊在團體賽首圈以41：26大勝阿根廷隊，惟晉級16強後以25：37不敵法國隊出局。至於在德國海登咸舉行的男子重劍世界盃分站，由何瑋桁、方凱申、吳浩天及吳霆騫組成的港隊，在團體賽首擊雖以45：39力克韓國隊，但其後在16強以38：39僅負法國隊止步，而最終冠軍由日本隊奪得。

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