西甲︱麥巴比補中皇馬連續3季主場打和馬體會　安東尼開齋兼再膺最佳難阻貝迪斯反負 (17:25)

基利安麥巴比今晨（9日）西甲建功，助皇家馬德里在榜首大戰主場連續3季主場逼和馬德里體育會1：1，賽後23戰得50分，續以1分壓對方領導群雄。同日貝迪斯的曼聯借將翼鋒安東尼馬菲奧斯雖開齋及賽後連續兩場獲選為最有價值球員（MOTM），但球隊最終作客以2：3反負切爾達。
為皇馬串演中堅的曹亞文尼，此役於31分鐘禁區內踩中馬體會中場森美爾連奴的腳面，經視像裁判（VAR）介入後被判12碼，馬體會由鋒將祖利安艾華利斯操刀射入及領前上半場。50分鐘，皇馬中場祖迪比寧咸射門被馬體會門將奧比歷擋出，基利安麥巴比補中扳平。皇馬其後攻勢更盛，奧比歷曾瓦解比寧咸和洛迪高高斯的扣關，加上比寧咸亦曾頭槌攻門中楣，終令皇馬只能拾得1分，教練安察洛堤說：「己隊下半場佔絕對優勢，卻浪費了很多機會。我們為此十分失望，但亦為仍領前榜首而高興。」
貝迪斯作客切爾達一役有安東尼馬菲奧斯連續兩場掛帥，並在10分鐘乖巧以「寸勁」射入死角打開紀錄，平了今季為曼聯各賽事上陣14次入1球的成績，加上隊友守將迪亞高洛蘭迪其後亦建功，以兩球領前上半場，卻在63至87分鐘內連失3球反負2：3完場。惟安東尼繼上場「地標」戰主場打和畢爾包後，再度榮膺最有價值球員。另外，畢爾包中場奧漢辛斯特包辦3個入球，主場向基羅納派3蛋以44分穩守第4，領先作客以2：1勝拉斯彭馬斯的第5位球隊維拉利爾4分。
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