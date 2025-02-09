西甲︱麥巴比補中皇馬連續3季主場打和馬體會　安東尼開齋兼再膺最佳難阻貝迪斯反負 (17:25)

為皇馬串演中堅的曹亞文尼，此役於31分鐘禁區內踩中馬體會中場森美爾連奴的腳面，經視像裁判（VAR）介入後被判12碼，馬體會由鋒將祖利安艾華利斯操刀射入及領前上半場。50分鐘，皇馬中場祖迪比寧咸射門被馬體會門將奧比歷擋出，基利安麥巴比補中扳平。皇馬其後攻勢更盛，奧比歷曾瓦解比寧咸和洛迪高高斯的扣關，加上比寧咸亦曾頭槌攻門中楣，終令皇馬只能拾得1分，教練安察洛堤說：「己隊下半場佔絕對優勢，卻浪費了很多機會。我們為此十分失望，但亦為仍領前榜首而高興。」

貝迪斯作客切爾達一役有安東尼馬菲奧斯連續兩場掛帥，並在10分鐘乖巧以「寸勁」射入死角打開紀錄，平了今季為曼聯各賽事上陣14次入1球的成績，加上隊友守將迪亞高洛蘭迪其後亦建功，以兩球領前上半場，卻在63至87分鐘內連失3球反負2：3完場。惟安東尼繼上場「地標」戰主場打和畢爾包後，再度榮膺最有價值球員。另外，畢爾包中場奧漢辛斯特包辦3個入球，主場向基羅納派3蛋以44分穩守第4，領先作客以2：1勝拉斯彭馬斯的第5位球隊維拉利爾4分。

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