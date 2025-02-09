渣馬︱3內地三甲跑手賽後遭DQ　田總稱號碼布不屬本人 (13:04)

今屆共7.4萬名跑手報名，其中海外跑手有1.5萬人參賽，出席率達90%，分別在全馬於3小時及3.5小時內完成的本地男／女子跑手可獲1千元獎金，最終383人達標，包括274名男子及109名女子跑手。

可是，賽會經過頒獎禮後再進一步核實跑手身分時，發現男子組10公里賽摘亞的內地跑手徐國歌，惟其身上掛著屬於另一名參賽跑手藍捷懷的號碼布，同時在男子半馬賽亦出現類似情况，首兩名衝線跑手賀應兵和孫曉陽的號碼布互相對調。其後，賽會按照過往規例決定將徐國歌、藍捷懷、賀應兵和孫曉陽4人成績取消，港將黃子圖及謝俊賢各自遞補成為男子組10公里賽亞、季軍；男子半馬三甲則按順序變成林穎璋、黃冠衡及黃啟樂。

田總行政總監伍于豪在賽後記招表示涉事跑手們均透過同一經理人統籌，他們或因從他們的經理人手上收到號碼布時出現錯誤，「每年都會因應不同的狀况進行研討，呼籲參加者核對自己的資料，並在有問題時盡早通知主辦方，但目前尚未決定是否會有進一步的懲處，需要掌握更多資料後再作決定」。

渣馬各組別前3名成績

全馬男子組

冠軍 Bethwell Kipkemboi Rutto（肯尼亞） 2小時11分13秒

亞軍 Kennedy Kipyego（肯尼亞） 2小時11分36秒

季軍 Seroi Anderson Saitoti（肯尼亞） 2小時11分40秒

全馬女子組

冠軍 Volha Mazuronak（白俄羅斯） 2小時27分

亞軍 Emebet Niguse Mamo（埃塞俄比亞） 2小時28分03秒

季軍 Nedi Tadelech Bekele（埃塞俄比亞） 2小時28分16秒

全馬男子組（本地）

冠軍 黃尹雋 2小時21分04秒

亞軍 莊司暘 2小時23分20秒

季軍 張耀樑 2小時24分12秒

全馬女子組（本地）

冠軍 羅映潮 2小時39分56秒

亞軍 司徒兆殷 2小時43分59秒

季軍 蔡沛恩 2小時56分34秒

半馬男子組

冠軍 林穎璋 1小時7分38秒

亞軍 黃冠衡 1小時7分59秒

季軍 黃啟樂 1小時10分10秒

半馬女子組

冠軍 姚潔貞 1小時15分09秒

亞軍 黃卓寧 1小時19分58秒

季軍 屈旨盈 1小時20分07秒

10公里賽男子組

冠軍 劉艾岩 30分16秒

亞軍 黃子圖 30分43秒

季軍 謝俊賢 30分57秒

10公里賽女子組

冠軍 曾曉彤 35分16秒

亞軍 韋祺 35分22秒

季軍 黃祖琛 37分05秒

相關報道：渣馬︱姚潔貞破大會紀錄揚威女子半馬 為佳績喜出望外 認負傷出戰將做手術根治