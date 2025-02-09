渣馬︱羅映潮全馬本地組破PB封后　感激男友教練背後支持　港績保持者黃尹雋本地組稱王 (14:10)

上屆僅以2小時53分24秒完賽的羅映潮，今屆以2小時39分56秒到達維園終點，大幅進步13分鐘兼創下個人最佳成績（PB），更成為全馬本地女子第1，總成績第8名，她賽後即與男友兼教練黃啟樂相擁，按不住激動的情緒，並感謝道：「啟樂及日籍教練村尾慎悅這幾個月以來的支持，我覺得今天不是我自己一個人跑，反而是背後有他們的推動，我才可以PB返到終點。」她又認為跑步從來不是個人的比賽，朋友們均願意支持自己，「今天經過銅鑼灣時有很多人喊我，我覺得氣氛很好，雖然我有去國外參加很多不同的比賽， 但我覺得其他比賽的氣氛完全比不上渣馬」。

至於香港紀錄保持者黃尹雋今屆在男子全馬以2小時21分04秒完成位列本地組別第1，總成績第12名，時間較去年快2分19秒，本地亞、季軍分別是跑出2小時23分20秒的莊司暘及2小時24分11秒的張耀樑。衛冕本地冠軍的黃尹雋坦言自己的目標一定是突破2小時20分，長遠來說是要接近2小時10分，盼未來4年比賽能夠衝擊總成績前3名。

海外跑手方面，男子組由三名同樣來自肯尼亞的跑手包辦三甲，其中Bethwell Kipkemboi Rutto跑出2小時11分13秒稱霸；女子組則由35歲白俄羅斯籍的Volha Mazuronak以2小時27分率先衝線，雙雙贏得6.5萬美元（約50.6萬港元）獎金。

渣馬各組別前3名成績

全馬男子組

冠軍 Bethwell Kipkemboi Rutto（肯尼亞） 2小時11分13秒

亞軍 Kennedy Kipyego（肯尼亞） 2小時11分36秒

季軍 Seroi Anderson Saitoti（肯尼亞） 2小時11分40秒

全馬女子組

冠軍 Volha Mazuronak（白俄羅斯） 2小時27分

亞軍 Emebet Niguse Mamo（埃塞俄比亞） 2小時28分03秒

季軍 Nedi Tadelech Bekele（埃塞俄比亞） 2小時28分16秒

全馬男子組（本地）

冠軍 黃尹雋 2小時21分04秒

亞軍 莊司暘 2小時23分20秒

季軍 張耀樑 2小時24分12秒

全馬女子組（本地）

冠軍 羅映潮 2小時39分56秒

亞軍 司徒兆殷 2小時43分59秒

季軍 蔡沛恩 2小時56分34秒

半馬男子組

冠軍 林穎璋 1小時7分38秒

亞軍 黃冠衡 1小時7分59秒

季軍 黃啟樂 1小時10分10秒

半馬女子組

冠軍 姚潔貞 1小時15分09秒

亞軍 黃卓寧 1小時19分58秒

季軍 屈旨盈 1小時20分07秒

10公里賽男子組

冠軍 劉艾岩 30分16秒

亞軍 黃子圖 30分43秒

季軍 謝俊賢 30分57秒

10公里賽女子組

冠軍 曾曉彤 35分16秒

亞軍 韋祺 35分22秒

季軍 黃祖琛 37分05秒

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