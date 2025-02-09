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渣馬︱姚潔貞破大會紀錄揚威女子半馬　為佳績喜出望外　認負傷出戰將做手術根治 (10:55)

第27屆渣打香港馬拉松今早（8日）開跑，去年全馬本地女子冠軍的本地名將姚潔貞今屆轉戰半馬，最終以破大會紀錄的1小時15分09秒封后，她賽後笑言佳績屬意料之外，認為天氣乾爽及賽道有變或有利今次發揮，又透露左膝關節長期勞損下將要接受手術，休養過後再戰其他國際賽。至於男子組半馬則由港將林穎璋以1小時7分38秒封王。

渣馬10公里賽及半馬賽事，今晨5時30分分別於東區走廊及尖沙嘴彌敦道分途鳴槍，終往維園衝線。其中力爭出戰本年11月全運會的36歲港隊名將姚潔貞，今在女子組半馬跑出1小時15分09秒輕鬆率先衝線，黃卓寧落後逾4分鐘的1小時19分58秒獲得亞軍，屈旨盈以1小時20分07秒摘季。姚潔貞賽後笑言佳績屬意料之外，認為天氣乾爽及賽道有少許改變下更有利發揮，「現時由於體重增加，需要通過舉重來抵消影響。今次比賽亦已使用貼布來應對腫脹的問題」。而她亦透露左膝關節長期勞損下，將要接受透明質酸注入手術，預料須休戰半個月，其後再復練備戰未來兩個月的亞洲錦標賽及漢堡馬拉松等國際賽。

至於黃卓寧和屈旨盈賽後同認今日天氣比預期為好，在比賽初段也能保持速度，只是在上斜路段速度稍微下降，完賽時間上與目標相近。

半馬男子組原本由兩名內地跑手賀應兵和孫曉陽以首兩名完賽，港將林穎璋則以1小時7分38秒摘季，但前兩者又賽後突被取消資格（DQ），結果林穎璋遞補稱王。

10公里賽方面，港隊三項鐵人代表黃子圖、奧斯卡、葉德朗及香港田徑隊成員謝俊賢等人均角逐男子組，但結果由來自內蒙古的19歲跑手劉艾岩跑出30分16秒奪冠，他本應與另一內地跑手徐國歌同攜手衝線，惟後者在頒獎禮後突被賽會被取消參賽資格（DQ），港將黃子圖及謝俊賢分別慢27秒和41秒則獲遞補摘得亞、季軍。黃子圖賽後坦言本身想第三度封王，「過往一直由三鐵運動員奪得10公里賽冠軍，我想延續這個情况，加上之前因傷未能參賽後，希望能夠重返賽場並取得好成績，可惜仍不敵內地跑手」。

女子組方面，由曾曉彤以35分16秒首名衝線，成功衛冕，時間快亞軍的三鐵港將韋祺（Cade Wright）6秒，季軍則是跑出37分05秒的黃祖琛。能夠打破PB的曾曉彤形容今次比賽驚險，「我在前6公里跟隨着原本領頭的韋祺，她跑得很快，我直至尾段見到有些機會後才後來追上去」。

渣馬各組別前3名成績

全馬男子組

冠軍    Bethwell Kipkemboi Rutto（肯尼亞）    2小時11分13秒

亞軍    Kennedy Kipyego（肯尼亞）    2小時11分36秒

季軍    Seroi Anderson Saitoti（肯尼亞）    2小時11分40秒

全馬女子組

冠軍    Volha Mazuronak（白俄羅斯）    2小時27分

亞軍    Emebet Niguse Mamo（埃塞俄比亞）    2小時28分03秒

季軍    Nedi Tadelech Bekele（埃塞俄比亞）    2小時28分16秒

全馬男子組（本地）

冠軍    黃尹雋    2小時21分04秒

亞軍    莊司暘    2小時23分20秒

季軍    張耀樑    2小時24分12秒

全馬女子組（本地）

冠軍    羅映潮    2小時39分56秒

亞軍    司徒兆殷    2小時43分59秒

季軍    蔡沛恩    2小時56分34秒

半馬男子組

冠軍    林穎璋    1小時7分38秒

亞軍    黃冠衡    1小時7分59秒

季軍    黃啟樂    1小時10分10秒

半馬女子組

冠軍    姚潔貞    1小時15分09秒

亞軍    黃卓寧    1小時19分58秒

季軍    屈旨盈    1小時20分07秒

10公里賽男子組

冠軍    劉艾岩    30分16秒

亞軍    黃子圖    30分43秒

季軍    謝俊賢    30分57秒

10公里賽女子組

冠軍    曾曉彤    35分16秒

亞軍    韋祺    35分22秒

季軍    黃祖琛    37分05秒

相關字詞﹕編輯推介 體育 香港渣打馬拉松 渣馬 半馬 10公里賽 姚潔貞 陳家豪 曹星如 黃卓寧 屈旨盈

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