港超︱巴科爾梅開二度助東方兩球挫南區返勝軌　將帥稱團結一致應對陣容變動大 (20:21)

冠忠南區各賽事近4場不勝，上周初在主教練楊正光辭任後，今場為貝可泓等教練團成員共同領軍首仗；東方今仗以廖富源代替上仗傷出的葉鴻輝把關，並在球隊上半場受壓下多次高飛低撲，戰至上半場補時階段，南區前鋒基哥利在防守東方角球攻勢時誤觸到左臂，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，巴科爾主射中鵠打破僵局，這名31歲射手於下半場補時4分鐘射遠柱再下一城，終勝2：0，在上仗0：3不敵傑志後重返勝軌。

東方賽後12戰27分續排第2，踢少一場落後明午4時30分作客港會的榜首大埔2分；第4的傑志則明午3時作客青衣運動場對標準流浪；而理文頭場在64分鐘落後兩球下，於68至74分鐘內連入3球，包括射手安尼亞梅開二度及兩度助攻的艾華頓射入12碼，在將軍澳運動場以3：2反勝九龍城，賽後12戰25分續排第3。

東方主教練盧比度表示，球隊季中有一定變動後，到完季前每場比賽都不易應付，「不過我跟球員說無論贏輸都要團結一致，我高興今場看到球隊表現到應有的精神面貌」。繼上季尾去年5月再次正選把關的廖富源今仗力保不失，他稱球隊正經歷變動及傷病潮下，「重建是不易，我們都是球隊一分子就每人跑多步，在艱難時期正需要這3分去振奮士氣。始終我們人員不足，有別季初會變得主守一點，最後能夠保持清白之身和贏波最重要」。

南區領隊貝可泓表示，今季內暫時都是以現有教練團成員領軍，「始終都去到季中季尾，臨時臨急唔想做倉卒決定，給現有教練團試吓帶隊」。他認為，球隊今仗踢到都無放棄，但門前把握力不足，加上一些小犯錯面對東方足以致命。