明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱巴科爾梅開二度助東方兩球挫南區返勝軌　將帥稱團結一致應對陣容變動大 (20:21)

東方今晚（8日）港超憑射手巴科爾上、下半場尾段梅開二度，在旺角大球場以2：0擊敗冠忠南區。面對球隊季中變動，主教練盧比度稱球隊會團結一致，欣喜麾下踢出應有精神面貌；今仗正選把關的門將廖富源承認，有別季初球隊會變得主守一點，最重要是能夠保持清白之身全取3分。

冠忠南區各賽事近4場不勝，上周初在主教練楊正光辭任後，今場為貝可泓等教練團成員共同領軍首仗；東方今仗以廖富源代替上仗傷出的葉鴻輝把關，並在球隊上半場受壓下多次高飛低撲，戰至上半場補時階段，南區前鋒基哥利在防守東方角球攻勢時誤觸到左臂，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，巴科爾主射中鵠打破僵局，這名31歲射手於下半場補時4分鐘射遠柱再下一城，終勝2：0，在上仗0：3不敵傑志後重返勝軌。

東方賽後12戰27分續排第2，踢少一場落後明午4時30分作客港會的榜首大埔2分；第4的傑志則明午3時作客青衣運動場對標準流浪；而理文頭場在64分鐘落後兩球下，於68至74分鐘內連入3球，包括射手安尼亞梅開二度及兩度助攻的艾華頓射入12碼，在將軍澳運動場以3：2反勝九龍城，賽後12戰25分續排第3。

東方主教練盧比度表示，球隊季中有一定變動後，到完季前每場比賽都不易應付，「不過我跟球員說無論贏輸都要團結一致，我高興今場看到球隊表現到應有的精神面貌」。繼上季尾去年5月再次正選把關的廖富源今仗力保不失，他稱球隊正經歷變動及傷病潮下，「重建是不易，我們都是球隊一分子就每人跑多步，在艱難時期正需要這3分去振奮士氣。始終我們人員不足，有別季初會變得主守一點，最後能夠保持清白之身和贏波最重要」。

南區領隊貝可泓表示，今季內暫時都是以現有教練團成員領軍，「始終都去到季中季尾，臨時臨急唔想做倉卒決定，給現有教練團試吓帶隊」。他認為，球隊今仗踢到都無放棄，但門前把握力不足，加上一些小犯錯面對東方足以致命。

相關字詞﹕編輯推介 體育 港超 東方 巴科爾 貝可泓 廖富源 理文 九龍城 盧比度

上 / 下一篇新聞