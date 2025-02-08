NBA｜安東尼戴維斯認明白獨行俠球迷心情　盼為達拉斯重現活力 (18:08)

昨被揀選為今屆全明星賽奧尼爾隊的安東尼戴維斯，聯同後衛麥斯基斯迪，與從費城76人轉投的前鋒卡勒馬田今正式亮相，據報收到死亡威脅並僱用私人保鑣的獨行俠總經理尼高夏里遜並沒到場。31歲的安東尼戴維斯表示明白球迷對當錫被交易而感到震驚，但他將盡自己所能幫助球隊，「讓這座城市（達拉斯）重現活力」。明晨勢將在主場迎戰侯斯頓火箭演「地標戰」的他續稱：「我知道當錫對這支球隊，對這座城市有什麼意義，我永遠不會低估這一點，但我就是來這裏打籃球，做我應該做的事情，為球迷帶來希望和安慰。」

賽事方面，鳳凰城太陽今在常規賽藉後衛戴雲布克卡交出「雙雙」的47分及11次助攻，主場戰至加時賽後以135：127擊敗猶他爵士，結束三連敗。此外，將於本月16日在三藩市舉行的全明星周末公布入樽、三分球大賽及技術挑戰賽的參賽名單，效力發展聯盟（G League）球隊奧西歐拉魔術的後衛麥隆亦將再次參加入樽賽，力爭三連霸。

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