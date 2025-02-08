英足盃｜馬古尼爭議頭槌絕殺　領曼聯反勝李城殺入16強 (16:35)

衞冕的曼聯今晨（8日）在英格蘭足總盃第四圈憑守將哈利馬古尼在完場前補時的爭議性頭槌，終在主場以2：1反勝有名宿「雲佬」雲尼斯達萊領軍倒戈的李斯特城，驚險晉級16強。雲佬賽後對於這仗失利道：「我們沒有輸給『費格遜時間』，相反被『越位時間』打敗。」
英超僅暫排第13的「紅魔」，是役有20歲丹麥籍新兵翼衞柏德列多古擔正；英超排尾三第18的李斯特城則由荷蘭隊紅魔名宿兼曾任看守領隊的雲尼斯達萊帶領，更藉前鋒卜比列特在42分鐘門前補中先開紀錄，半場領先1：0。換邊後，曼聯為加強攻力先後換入鋒將阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯，後者助球隊在68分鐘建功扳平，直至完場前補時，隊長般奴費南迪斯開出罰球，中堅哈利馬古尼頭槌破網，絕殺2：1，成為今屆首支殺入16強的隊伍，惟馬古尼疑似處於越位位置，但旁證當時沒有舉旗示意，加上英足盃第四圈不設視像裁判（VAR）協助執法下，入球終判有效。
「狐狸」在爭議性判決下出局，雲尼斯達萊賽後批評球證失誤稱：「我們並沒有被『費格遜時間』打敗，反之被『越位時間』打敗。」他又補充VAR的協助可以準確至幾厘米、幾寸都能判定越位，對方的入球明顯突出半米，並認為這是難以接受的賽果。
紅魔主教練魯賓艾摩廉則承認球隊仍有很多需要改進的地方，「我們必須在有球和無球的情况下做得更好，上半場沒有表現出任何能量，只是下半場速度變得更快下才能成功扭轉局面」。