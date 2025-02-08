英足盃｜馬古尼爭議頭槌絕殺　領曼聯反勝李城殺入16強 (16:35)

英超僅暫排第13的「紅魔」，是役有20歲丹麥籍新兵翼衞柏德列多古擔正；英超排尾三第18的李斯特城則由荷蘭隊紅魔名宿兼曾任看守領隊的雲尼斯達萊帶領，更藉前鋒卜比列特在42分鐘門前補中先開紀錄，半場領先1：0。換邊後，曼聯為加強攻力先後換入鋒將阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯，後者助球隊在68分鐘建功扳平，直至完場前補時，隊長般奴費南迪斯開出罰球，中堅哈利馬古尼頭槌破網，絕殺2：1，成為今屆首支殺入16強的隊伍，惟馬古尼疑似處於越位位置，但旁證當時沒有舉旗示意，加上英足盃第四圈不設視像裁判（VAR）協助執法下，入球終判有效。

「狐狸」在爭議性判決下出局，雲尼斯達萊賽後批評球證失誤稱：「我們並沒有被『費格遜時間』打敗，反之被『越位時間』打敗。」他又補充VAR的協助可以準確至幾厘米、幾寸都能判定越位，對方的入球明顯突出半米，並認為這是難以接受的賽果。

紅魔主教練魯賓艾摩廉則承認球隊仍有很多需要改進的地方，「我們必須在有球和無球的情况下做得更好，上半場沒有表現出任何能量，只是下半場速度變得更快下才能成功扭轉局面」。

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