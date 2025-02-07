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渣馬｜大會呼籲跑手賽前做好保暖應對寒流　魏賡羅映潮盼天氣加乘突破上屆成績 (19:05)

渣打香港馬拉松將於下周日（9日）舉行，大會今午（7日）舉辦賽前記者會，安排一眾本地及海外精英跑手率先亮相分享備戰心得。對於比賽當日氣溫預計下降至攝氏10℃，大會及本地跑手均呼籲賽前做好保暖及補充水分應對寒流。

渣馬周三起一連4日在啟德體育園體藝館舉行首屆渣馬博覽會，讓約7.4萬名參賽者前來領取跑手包及有逾40個攤位供參與不同活動，而體藝館競技場主舞台舉行賽前記者會，特邀首次來港參賽、以色列籍的加沙烏阿亞萊（Gashau Ayale）和肯尼亞裔巴林籍的露絲切利莫（Rose Chelimo）等海外金標跑手，聯同本地精英跑手魏賡與羅映潮亮相，分享備戰心得。

中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，過去兩日約有3.5萬名參賽者到體藝館領取選手包，預料明日會有更多人到訪，並根據最新天氣預測比賽當日約為攝氏10℃，濕度亦較低，呼籲跑手注意保暖，包括熱身及比賽時補充水分，完成後要盡快乾身，令體感不至於寒冷，而大會將跟醫療輔助隊密切聯繫；羅映潮亦建議跑手當日可穿定雨褸和戴手袖，讓熱身時盡快投入狀態，賽前亦要避免吃喝刺激性的飲品和食物。

已經第13次參加渣馬的本地名將魏賡表示，今次目標是繼續突破自己，超越個人上屆渣馬全馬2小時28分15秒的成績，「最近5、6屆我都是跑全馬，因此對這賽道熟悉到不能再熟悉，自己都是平常心去跑，希望在這每年一度盛事跑到好時間」。他透露渣馬後兩周將要代表港隊出戰深港馬拉松，亦是爭取全運會參賽資格的測試賽，因此會視渣馬作為熱身。

羅映潮上月初在港珠澳大橋香港段半馬成為本地最快女子跑手，她去年渣馬首戰全馬以2小時53分24秒完成，今屆目標希望快過上屆並打破2小時45分20秒的個人最佳成績（PB）。她提及，今年有機會是最後一屆在維園衝線，因此希望做到好成績，同時爭取成為本地最快跑手，以達標首次取得全運會資格，「有天氣加乘，尤其較乾燥下，對跑手是很好機會做好成績」。

渣馬全馬及半馬起點在尖沙嘴彌敦道，10公里在東區走廊起跑，終點同為維園，今屆共吸引23名來自6個國家及地區的頂尖跑手參加，包括5男4女的金標跑手。港將黃尹雋續爭做全馬本地最快男跑手；姚潔貞與屈旨盈、黃卓寧角逐半馬；曾曉彤及謝俊賢則參與10公里。

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