NBA｜奧尼爾點兵占士一眉明星賽再聯手　大帝常規賽領湖人挫勇士　轟42分破佐敦最年長40+紀錄 (17:05)

本屆NBA全明星賽由以往的兩隊改由4隊角逐，並由3位NBA名宿奧尼爾、堅尼史密夫及巴克利選人，另一隊則是新秀挑戰賽的勝方。3位名將就日前球迷票選的24名球星中各點兵8將，奧尼爾除了揀選占士及一眉外，陣容中還有金州勇士星將史堤芬居里、洛杉磯快艇的夏登及波士頓塞爾特人的塔圖等，巴克利隊則以外籍球員為主，包括丹佛金塊的約基治、奧克拉荷馬雷霆的基傑奧斯阿歷山大及聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬等，史密夫隊則包括紐約人的謝倫般遜、底特律活塞的卡迪根寧咸及明尼蘇達木狼的安東尼愛華士等。

常規賽方面，湖人今藉占士轟入42分及拿下17個籃板獻雙雙領銜，在主場以120：112擊敗有居里攻入37分的勇士，四連捷下以30勝19負列西岸第5位，值得一提的是，占士以40歲38日之齡，打破「波神」米高佐敦在2003年的紀錄，成為聯盟史上最年長取得40+得分球員。

其他報道：亞冬運｜哈爾濱亞冬運今晚8時開幕禮 林靜欣翁厚全任港隊持旗手