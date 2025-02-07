亞冬運｜哈爾濱亞冬運今晚8時開幕禮　林靜欣翁厚全任港隊持旗手 (15:53)

港隊今屆共派出74名運動員參加冰壺、冰球、花式溜冰、短道速滑、速滑及高山滑雪6個項目。港台電視32台將會直播賽事。

林靜欣於去年8月在印尼舉行的短道速滑亞洲公開賽中，在個人項目贏得2金1銀，以及11 月在意大利舉行的短道速滑青年世界盃第一站奪得女子500米銅牌；她今早接連出戰女子1500米半準決賽、500及1000米初賽均晉級；男子組的郭子峰與朱定文則分別在3項及2項短道速滑晉級。

翁厚全於2022年代表港隊參加北京冬奧，是港隊首位獲得冬奧高山滑雪項目參賽資格的男運動員，他去年3月在吉林舉行的高山滑雪青少年亞洲賽，於男子組迴轉賽及大迴轉項目分別奪得銀牌及銅牌。他後日於哈爾濱亞布力與王智顥、呂建博出戰男子組賽事。港隊明日則有金和霖、金詠晞、仲曉榆及高芯元出戰女子組賽事。

港協暨奧委會副會長兼亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛表示： 「兩位持旗手都是香港新一代運動員，近年在國際賽事都有十分突出的成績，證明香港雖然是『無雪之城』，一樣可以孕育出優秀的冬季運動選手，也正好代表香港的活力和生生不息的運動風氣。」

至於港隊早上在冰壼混雙資格賽，兩名港將孔令瑜及甄浩天以4：11不敵勁旅韓國隊，無緣4強。韓國隊其後以8：4擊敗國家隊入決賽，國家隊明早將與菲律賓隊爭銅牌。

此外，國際奧委會主席巴赫今午到訪運動員村出席交流活動，其間與國家隊和港隊運動員會面。港隊女子冰球和短道速滑運動員均有出席，與巴赫及其他奧委會成員大合照。