亞冬運｜哈爾濱亞冬運今晚8時開幕禮　林靜欣翁厚全任港隊持旗手 (15:53)

一連8日的第9屆亞洲冬季運動會今晚（7日）8時在哈爾濱國際會展體育中心舉行開幕禮，中國香港代表團由短道速滑選手林靜欣和高山滑雪選手翁厚全擔任持旗手。
港隊今屆共派出74名運動員參加冰壺、冰球、花式溜冰、短道速滑、速滑及高山滑雪6個項目。港台電視32台將會直播賽事。
林靜欣於去年8月在印尼舉行的短道速滑亞洲公開賽中，在個人項目贏得2金1銀，以及11 月在意大利舉行的短道速滑青年世界盃第一站奪得女子500米銅牌；她今早接連出戰女子1500米半準決賽、500及1000米初賽均晉級；男子組的郭子峰與朱定文則分別在3項及2項短道速滑晉級。
翁厚全於2022年代表港隊參加北京冬奧，是港隊首位獲得冬奧高山滑雪項目參賽資格的男運動員，他去年3月在吉林舉行的高山滑雪青少年亞洲賽，於男子組迴轉賽及大迴轉項目分別奪得銀牌及銅牌。他後日於哈爾濱亞布力與王智顥、呂建博出戰男子組賽事。港隊明日則有金和霖、金詠晞、仲曉榆及高芯元出戰女子組賽事。
港協暨奧委會副會長兼亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛表示： 「兩位持旗手都是香港新一代運動員，近年在國際賽事都有十分突出的成績，證明香港雖然是『無雪之城』，一樣可以孕育出優秀的冬季運動選手，也正好代表香港的活力和生生不息的運動風氣。」
至於港隊早上在冰壼混雙資格賽，兩名港將孔令瑜及甄浩天以4：11不敵勁旅韓國隊，無緣4強。韓國隊其後以8：4擊敗國家隊入決賽，國家隊明早將與菲律賓隊爭銅牌。
此外，國際奧委會主席巴赫今午到訪運動員村出席交流活動，其間與國家隊和港隊運動員會面。港隊女子冰球和短道速滑運動員均有出席，與巴赫及其他奧委會成員大合照。
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