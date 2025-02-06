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英足盃｜曼聯迎李斯特城前收噩耗　馬天尼斯膝傷勢收咧　「玻璃腳」梳爾再避戰1個月 (20:39)

英格蘭足總盃第4圈周六凌晨（8日）展開先上演獨腳戲，由曼聯主場迎戰李斯特城。「紅魔」賽前收到兩個噩耗，日前英超主場負水晶宮時左膝重創的利辛度馬天尼斯或提早收咧，而其近年傷患不斷的後場拍檔勞基梳爾則又因肌肉問題再需多休戰1個月。

利辛度馬天尼斯上場英超下半場傷出，於82分鐘由擔架牀抬離場時不斷痛哭，經檢查後，該名27歲的阿根廷國腳昨證實左膝前十字韌帶受創，季內可能無法復出；至於近年傷患纏身的勞基梳爾再因肌肉毛病缺陣1個月，這名29歲的英格蘭隊後衛今季只曾在英超和歐霸後備上陣3次，而最近一次披甲已是去年12月初在聯賽主場大勝愛華頓。

由於曼聯也有莊尼伊雲斯及域陀連迪路夫養傷，故此目前只餘下健康守將是哈利馬古尼、馬菲斯迪歷特及約羅，對英足總盃對手李斯特城實是好消息，但「狐狸」此際或無心戀戰，理由是他們現排英超尾三，再不留力聯賽搶分，隨時變「升降機」，而事實是他們那是役倒戈倒的主帥「雲佬」雲尼斯達萊目前是下個被炒領隊次熱門，其領軍12戰3勝1和8負勝率只有25%的劣績，與以前執教「紅魔」4次錄得3勝1和勝率達75%成天淵之別。

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