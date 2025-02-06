NBA｜36歲占美畢拿勢簽勇士兩年　前狀元前鋒威金斯投熱火 (18:08)

NBA本周日突爆出達拉斯獨行俠頭號球星盧卡當錫與洛杉磯湖人中鋒安東尼戴維斯互換東家後，在香港時間明晨（7日）轉會交易限期前再出現另一宗大型交易，一直與邁阿密熱火鬧離隊風波的明星級前鋒占美畢拿今據報將轉投金州勇士，與「咖哩仔」史堤芬居里及祖利蒙特格連一同爭冠，而勇士的前狀元前鋒威金斯則加盟熱火。
今屆季中交易截止日將會是香港時間明晨4時，不少競爭季後賽球隊同樣盼透過交易爭取升級陣容。根據ESPN記者Shams Charania的消息指，近日一直積極尋求交易的勇士，尋求舊將杜蘭特重返球隊失敗後，並與熱火、猶他爵士及底特律活塞發動一宗四方交易，其中勇士將獲得因持續漠視球隊規則，被熱火無限期無薪停賽的前鋒占美畢拿，這名36歲球星雖據報之前稱欲加盟鳳凰城太陽，但現時轉而交易至勇士，並同意拒絕下季球員選項下，新簽一份為期兩年、價值1.21億美元（約9.42億港元）合約；熱火獲勇士前鋒威金斯、基爾安達臣（又譯李凱爾）、日前被洛杉磯快艇交易至爵士的老將PJ德加及勇士今年前10受保護首輪選秀權；爵士獲得後衞舒路達；活塞則獲後衞連迪禾達斯及前鋒或後衞祖殊李察遜。
至於得到當錫加盟的湖人，再據報以應屆新秀肯納特、後衞或前鋒列迪殊、2030年選秀互換權及2031年首輪選秀權，換來夏洛特黃蜂的中鋒馬克威廉士。密爾瓦基公鹿亦與華盛頓巫師和紐約人達成三方交易，其中前鋒米度頓與巫師前鋒古斯馬互換東家。巫師中鋒華倫斯安拿斯另被交易至薩克拉門托帝王，而現時因腳傷缺陣的前鋒恩格林也從新奧爾良塘鵝轉投多倫多速龍。
賽事方面，將獲畢拿加盟的勇士今在常規賽雖完場前3分鐘仍有11分領先，但被主場的爵士反勝131：128；而熱火作客108：101力克費城76人。聖安東尼奧馬刺則憑新加盟後衛迪阿朗霍斯首演「地標戰」交出24分及13次助攻下，作客126：125挫亞特蘭大鷹隊。
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