NBA｜36歲占美畢拿勢簽勇士兩年　前狀元前鋒威金斯投熱火 (18:08)

今屆季中交易截止日將會是香港時間明晨4時，不少競爭季後賽球隊同樣盼透過交易爭取升級陣容。根據ESPN記者Shams Charania的消息指，近日一直積極尋求交易的勇士，尋求舊將杜蘭特重返球隊失敗後，並與熱火、猶他爵士及底特律活塞發動一宗四方交易，其中勇士將獲得因持續漠視球隊規則，被熱火無限期無薪停賽的前鋒占美畢拿，這名36歲球星雖據報之前稱欲加盟鳳凰城太陽，但現時轉而交易至勇士，並同意拒絕下季球員選項下，新簽一份為期兩年、價值1.21億美元（約9.42億港元）合約；熱火獲勇士前鋒威金斯、基爾安達臣（又譯李凱爾）、日前被洛杉磯快艇交易至爵士的老將PJ德加及勇士今年前10受保護首輪選秀權；爵士獲得後衞舒路達；活塞則獲後衞連迪禾達斯及前鋒或後衞祖殊李察遜。

至於得到當錫加盟的湖人，再據報以應屆新秀肯納特、後衞或前鋒列迪殊、2030年選秀互換權及2031年首輪選秀權，換來夏洛特黃蜂的中鋒馬克威廉士。密爾瓦基公鹿亦與華盛頓巫師和紐約人達成三方交易，其中前鋒米度頓與巫師前鋒古斯馬互換東家。巫師中鋒華倫斯安拿斯另被交易至薩克拉門托帝王，而現時因腳傷缺陣的前鋒恩格林也從新奧爾良塘鵝轉投多倫多速龍。

賽事方面，將獲畢拿加盟的勇士今在常規賽雖完場前3分鐘仍有11分領先，但被主場的爵士反勝131：128；而熱火作客108：101力克費城76人。聖安東尼奧馬刺則憑新加盟後衛迪阿朗霍斯首演「地標戰」交出24分及13次助攻下，作客126：125挫亞特蘭大鷹隊。

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