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足球｜米蘭兩新兵「地標」炮製入球挫羅馬　菲歷斯開齋助晉意盃4強　皇馬藥廠國內盃賽晉級 (16:03)

在冬季轉會窗增兵頻頻的AC米蘭，今晨（6日）在意大利盃8強迎戰羅馬，在倒戈鋒將譚美阿巴謙起孖及新兵祖奧菲歷斯「地標」建功，以3：1擊退「首都狼」，將與國際米蘭或拉素的勝方爭闖決賽。

米蘭將新加盟的鋒將辛迪亞高基文尼斯及祖奧菲歷斯先列後備，仍憑倒戈的英籍鋒將譚美阿巴謙在上半場16及42分鐘破門領先2：0，羅馬下半場54分鐘由鋒將多夫碧扳回一球後，米蘭主帥干斯卡奧隨即在4及5分鐘後換入基文尼斯及菲歷斯，前者在72分鐘交出助攻予菲歷斯挑射破網鎖定贏3：1，教練干斯卡奧賽後表示「兩名新兵踢出比較接近的我喜歡的足球」，但同時指翼鋒拉菲爾利亞奧「可以為球隊貢獻更多」。

西班牙盃8強方面，皇家馬德里在鋒將基利安麥巴比及守將魯迪格等缺陣下，被主隊雷加利斯鋒將桑告魯斯連下兩城，抵銷了莫迪歷及安迪歷的兩個入球，惟客軍的20歲鋒將干沙路加西亞入替11分鐘即在補時3分鐘頂入絕殺球，助「銀河艦隊」贏3：2殺入4強，至於力爭衛冕德國盃的利華古遜，同日在8強主場迎戰科隆於下半場54分鐘已落後0：2，惟鋒將柏德列舒希克在61及補時6分鐘起孖令比賽進入加時，其後「藥廠」再由鋒將邦尼菲斯在加時上半場8分鐘於門前攻入奠勝下贏3：2出線。

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