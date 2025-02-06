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籃球｜南華再挫永倫甲一總冠叫糊　朱亮手感火熱轟27分　下周二再贏即登頂 (22:21)

香港甲一男子籃球聯賽今晚（6日）在灣仔修頓室內場館上演總決賽第3戰，「紅軍」南華憑包括主將朱亮貢獻「雙雙」的27分和11個籃板，連同全隊共5人正選得分上雙，以92：83擊敗「黃金戰士」永倫，領先場數2：1，若下周二的第4戰再下一城，便能相隔4年後重奪冠軍。

上仗以97：91力克南華扳平場數的永倫，首節雖有泰那獨取12分，但「紅軍」透過快攻得分，以34：22領先。及至次節，「黃金戰士」靠兩大主力泰那及蓋帝斯連續攻擊籃框，並導致對手的外援中鋒安德拉個人犯規纏身需退下火線，半場追至僅落後46：51。值得一提的是，永倫的泰那經過兩節後取得21分，南華亦有朱亮攻入22分。

換邊後，南華初段已打出9：0的攻勢，加上永倫的余理洋及周迎堅先後被罰違反體育精神犯規（U-Foul），令球隊完結第3節時大幅落後61：81，成為全場兩隊最大差距。背水一戰的永倫雖在最後一節打出22：11引來一段小高潮，但無法扭轉敗局，南華仍以92：83取勝，場數領先2：1。

數據方面，南華5名正選同樣得分達雙位數，朱亮交出全隊最高27分及11個籃板，安德拉獲15分及21個籃板；永倫有泰那取得全場最高29分，蓋帝斯則獲16分及19個籃板。

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