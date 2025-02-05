NBA｜當錫加盟湖人後首開腔　稱被交易誤以為愚人節　形容與勒邦占士聯手夢想成真 (18:31)

NBA日前爆出震驚球壇的交易，達拉斯獨行俠當家球星盧卡當錫與洛杉磯湖人主力安東尼戴維斯互換東家。其中當錫今晨（5日）首次以湖人球員身分亮相記者會，他直言對被交易感到震驚，苦笑謂起初還以為是愚人節，不過稱整頓好心情後，形容能夠與「大帝」勒邦占士合作是「夢想成真」。而當錫現場見證下，湖人在常規賽的洛杉磯打吡作客以122：97輕取快艇。
在周日落實當錫與安東尼戴維斯互換球會後，事過3日，當錫在湖人總經理比連卡及教練列迪克陪同下出席首場記者會，這名25歲斯洛文尼亞籍球星坦言，他在臨睡前突然在手機收到將要被交易的消息，「你可以想像到我有多驚訝，我還以為是4月1日愚人節，一開始真的不敢相信，太震驚了。達拉斯是我的家，所以這段時間真的很艱難，過去48小時像過了一個月。但這是管理層作出的決定，我無法做出評價，亦不知道為何要交易我。不過現在可以效力世界上其中一支最佳球隊，我對這段全新旅程感到很興奮」。
在記者會落實於「紫金兵團」將繼續穿上77號球衣的當錫表示，他已整頓好心情，期待與偶像勒邦占士聯手作戰，並透露對方在消息傳出後第一時間致電給他，「我們沒有傾談太多，但他說『我明白你的感受』，並歡迎我來到洛杉磯，這真是很窩心。就像夢想成真，我一直很敬重他，可以從他身上學到很多，很期待和他一起比賽」。比連卡則表示，今次交易為NBA史上其中一件大事，「我們擁有一位25歲的全球巨星，他將為全世界的球迷帶來籃球的快樂」。他透露當錫已接近傷癒，將會循序漸進參與5對5的訓練，確保對方小腿傷勢無礙，才讓他自聖誕節後再次上陣。列迪克預計，當錫有機會下周日主場對印第安那溜馬一役復出演處子戰。
而當錫之後立即隨隊觀戰對洛杉磯快艇，在後備席與占士並肩而坐，有講有笑。湖人最終憑5人得分雙位數，包括占士攻入全場最高26分、8個籃板及9次助攻，率領作客122：97大勝快艇，後者兩大球星利安納及夏登失準分別只得11分和7分。占士賽後稱期待萬分與當錫合作，「我們合作會很特別，將會吸引很多防守注意力，讓隊友輕鬆很多。當錫是超級球星，年僅25歲甚至還未到達巔峰，但已取得不少驚人成就，我和洛杉磯都很高興擁有他，這實在有點超現實」。
至於當錫前東家達拉斯獨行俠再有交易，以後衛格姆斯連同今年選秀次輪籤，換取費城76人前鋒卡勒馬田，而兩隊今晨剛好在費城對壘，結果76人在球星中鋒安必特復出即取得29分、11個籃板及10次助攻的「大三元」數據，帶領以118：116險勝，讓有艾榮攻入34分的獨行俠三連敗。至於交易來到的安東尼戴維斯因腹部小傷僅熱身未有落場，這名31歲球星透露得知這宗交易當刻，正準備跟妻子在家看電影，「現在我已忘掉這件事，準備為獨行俠比賽」。