NBA｜當錫加盟湖人後首開腔　稱被交易誤以為愚人節　形容與勒邦占士聯手夢想成真 (18:31)

在周日落實當錫與安東尼戴維斯互換球會後，事過3日，當錫在湖人總經理比連卡及教練列迪克陪同下出席首場記者會，這名25歲斯洛文尼亞籍球星坦言，他在臨睡前突然在手機收到將要被交易的消息，「你可以想像到我有多驚訝，我還以為是4月1日愚人節，一開始真的不敢相信，太震驚了。達拉斯是我的家，所以這段時間真的很艱難，過去48小時像過了一個月。但這是管理層作出的決定，我無法做出評價，亦不知道為何要交易我。不過現在可以效力世界上其中一支最佳球隊，我對這段全新旅程感到很興奮」。

在記者會落實於「紫金兵團」將繼續穿上77號球衣的當錫表示，他已整頓好心情，期待與偶像勒邦占士聯手作戰，並透露對方在消息傳出後第一時間致電給他，「我們沒有傾談太多，但他說『我明白你的感受』，並歡迎我來到洛杉磯，這真是很窩心。就像夢想成真，我一直很敬重他，可以從他身上學到很多，很期待和他一起比賽」。比連卡則表示，今次交易為NBA史上其中一件大事，「我們擁有一位25歲的全球巨星，他將為全世界的球迷帶來籃球的快樂」。他透露當錫已接近傷癒，將會循序漸進參與5對5的訓練，確保對方小腿傷勢無礙，才讓他自聖誕節後再次上陣。列迪克預計，當錫有機會下周日主場對印第安那溜馬一役復出演處子戰。

而當錫之後立即隨隊觀戰對洛杉磯快艇，在後備席與占士並肩而坐，有講有笑。湖人最終憑5人得分雙位數，包括占士攻入全場最高26分、8個籃板及9次助攻，率領作客122：97大勝快艇，後者兩大球星利安納及夏登失準分別只得11分和7分。占士賽後稱期待萬分與當錫合作，「我們合作會很特別，將會吸引很多防守注意力，讓隊友輕鬆很多。當錫是超級球星，年僅25歲甚至還未到達巔峰，但已取得不少驚人成就，我和洛杉磯都很高興擁有他，這實在有點超現實」。

至於當錫前東家達拉斯獨行俠再有交易，以後衛格姆斯連同今年選秀次輪籤，換取費城76人前鋒卡勒馬田，而兩隊今晨剛好在費城對壘，結果76人在球星中鋒安必特復出即取得29分、11個籃板及10次助攻的「大三元」數據，帶領以118：116險勝，讓有艾榮攻入34分的獨行俠三連敗。至於交易來到的安東尼戴維斯因腹部小傷僅熱身未有落場，這名31歲球星透露得知這宗交易當刻，正準備跟妻子在家看電影，「現在我已忘掉這件事，準備為獨行俠比賽」。