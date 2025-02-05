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英聯盃｜紐卡素主場陷連敗　擁兩球優勢迎阿仙奴仍見暗湧 (20:05)

英格蘭聯賽盃4強次回合明晨（6日）展開，由首回合以2：0凱旋的紐卡素迎戰阿仙奴，惟主隊過去兩場英超主場均落敗，客軍一對小將中場尼華尼利及左閘利維斯史基利亦態佳，令「喜鵲」爭取3年兩入決賽出現暗湧。

紐卡素vs.阿仙奴  myTVSuper901台  明晨04：00直播

紐卡素於去年12月至上月中各賽事九連捷改寫隊史紀錄，當中包括英聯盃4強首戰藉鋒將阿歷山大伊沙克及安東尼哥頓建功，以兩球淨勝阿仙奴，但近來「喜鵲」在3場英超僅得1勝2負，而兩場敗仗分別是主場不敵般尼茅夫和富咸兼失6球。故此，即使明晨碰阿仙奴佔主場之利亦難免有隱憂，而上場不敵富咸時中場祖連頓因傷退下火線，這仗上陣成疑。

阿仙奴近期英超表現遠勝紐卡素，連同日前大勝勁敵曼城後連續14輪不敗，而上仗開齋的18歲左閘利維斯史基利據報已獲英格蘭隊新帥杜曹注視，或在下月首次點兵將對方納入大軍。事實是在曼聯的勞基梳爾近年傷患纏身、昨被車路士外借至水晶宮的芝維爾今季少有上陣，以及紐卡素老將捷比亞退出國際賽下，「三獅」確是時候尋覓左後防新血。另在英聯盃已入3球的「兵工廠」17歲中場新星尼華尼利踏入2025年腳風甚順，在英超和歐聯披甲6次獨取3球，這仗勢成紐卡素的另一心腹之患。

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