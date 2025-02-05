NBA球評｜當錫轉會震撼籃壇　獨行俠舊情不再（文：TD） (17:45)

還記得多年前訪問已永遠離開我們的NBA傳奇高比拜仁，他曾大讚現仍為湖人總經理的比連卡獨具慧眼，今次想不到曾任職某大型體育品牌的獨行俠總經理尼高夏里遜，會以行銷方式主動將自家頭號球星拱手相讓，理由是對當錫的體重管理疑慮及不認為其可為球隊達成奪總冠軍的終極目標。

聽起來很有道理，但若翻出歷史，夏里遜的質疑聲卻站不住腳，皆因當錫在過去獨行俠逾6年生涯一直保持NBA頂尖球員水平，不但首季已當選年度最佳新人，近5季連年入選明星賽，上季更以場均33.9分成為聯盟得分王，並領銜在季後賽成為西岸冠軍及總亞軍。更甚者，出名體重管理也不太好的塞爾維亞籍中鋒約基治，同樣證明無礙在場上呼風喚雨，不但曾3奪NBA年度最有價值球員（MVP）獎，更在前季帶領丹佛金塊奪得隊史首座總冠軍。

觀乎以上事實陳述，夏里遜提出的交易理據自然備受質疑，反而更有理由相信會方的操作，最主要是希望避免因當錫今夏效力球隊年滿7年，加上過去兩季入選年度最佳陣容，剛好乎合指定資深球員延長合約（DVPE）資格，一旦續約便要簽下一紙佔據球隊35%薪酬空間的超級頂薪合約，令球隊面臨繳交高額豪華稅的危機。此舉在商業角度甚具賭博性，皆因交易後定必失去當錫原來商業價值的連帶收入，一旦重組效果不理想，成績不進則退，隨時得不償失。

昔日獨行俠班主古賓（Mark Cuban）除了是出了名的美國民主黨支持者，更是出了名重人情的老闆，成就過「德國槍」諾維斯基年代的感人歷史，又曾公開稱「寧願離婚也不賣當錫」，惟前年他突然淡出，將大部分股權賣給拉斯維加斯金沙集團大股東艾德森（Adelson）家族，結束23年掌舵，或許經已預視這支得州球隊，從此不一樣。

其他報道：網球｜33歲女單前「世一」夏納宣布掛拍