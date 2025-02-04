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足球｜啟德主場館首辦足球測試賽　傑志U22聯賽大勝北區　潘沛軒：港足在此主場氣勢一定不會差 (22:45)

啟德體育園主場館今晚（4日）舉行港超U22聯賽作為第一場足球測試賽，最終傑志U22以4：1擊敗北區U22。參與其中的大港腳潘沛軒稱，感覺氛圍比香港大球場強，認為將來港足在這主場兼坐無虛席時，氣勢一定不會比對手差。

今場為港超U22聯賽第10輪賽事，由排第4的北區對同得10分排第5的傑志，作為啟德主場館繼上月5日大專7人欖球賽後的第2場體育測試賽，約有5萬名觀眾入場，首度打開球場天幕量度噪音情况。

傑志這場正選有潘沛軒、鄭展龍及慈英等一隊成員，12分鐘出任隊長的鄭展龍直傳，港足省港盃初選成員李兆軒接應半單刀，射入在啟德主場館第一球，馬斐34分鐘補射建功及陳傲軒完半場左路勁射破網，「藍鳥」上半場領先3：0，加上楊焯鈞59分鐘接應角球頂入，以4：1大勝基拿美在70分鐘頭槌「破蛋」的北區。

潘沛軒認為啟德主場館的規模及氣氛，類似前年初隨港足作客馬來西亞在柔佛的球場，雖或不及去年初到卡塔爾踢亞洲盃的世界盃級數球場，但稱：「未必會差好遠，10分滿分我會給7、8分。這裏有5萬人，每次射門都聽到觀眾的聲音，感覺氛圍比大球場再近點、回音再勁點。如果有人鬧，聲音都大點。在U22聯賽都感受到氣氛時，可想而知真是港足的比賽，若真的有5萬人入場時，我們的氣勢一定不會比對手差，對於香港人的歸屬感亦會更大」。

成為啟德主場館首個入球球員，年僅17歲的李兆軒稱很開心可在這麼多人面前入球，「好夢幻，估唔到香港都有這種規模的球場。其實有點緊張，好多人，入波後都聽到大家好興奮的聲音」。不過他提及，起初以為是踢真草場，因而對最終踢仿草場而感少許失望，「香港有個球場可容納咁多人都開心，希望可舉辦更多賽事給年輕人」。

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