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英超｜曼城冬窗壓軸簽第4新兵　總值17億接近各隊總和　維拉添阿辛斯奧迪沙斯顯野心 (18:30)

英超衛冕之師曼城今季急走下坡，今晨（4日）把握冬季轉會窗關閉前，再從葡超勁旅波圖收購中場尼高干沙利斯圖強，冬窗共簽入4名新兵淨支出達1.76億鎊（約17億港元）乃聯賽之冠，並接近其餘19隊總和的1.9億鎊（約18.4億港元）。至於阿士東維拉同時也添加翼鋒馬高阿辛斯奧和守將阿素迪沙斯，反映這支歐聯16強分子野心勃勃。

曼城中場大將洛迪卡斯簡迪去年9月重創提早收咧，加上後防主力開季以來接連受傷，球隊終在10月開始轉弱，至「拆禮物日」為止，各賽事13仗僅1勝，導致現於英超及歐聯只能分列第5及22位，爭取躋身前四及晉身16強均呈危機，但似亦已預示他們將在冬季轉會窗大展拳腳，結果繼簽入鋒馬莫殊、中堅卡胡辛洛夫、域陀利斯及已被外借至朗斯的艾杜萊巴亞後，今晨再斥資5000萬鎊（約4.8億港元）羅致尼高干沙利斯。這名23歲西班牙籍中場屬巴塞隆拿青訓產品，兩年前轉會波圖後，共上陣68次入9球，其中7球來自今季，並有5次助攻。另曼城已成為歷來冬窗第2大豪客，僅次於2023年耗資2.75億鎊（26.6億港元）的車路士。

今季英超同告褪色的尚有上季「四哥」阿士東維拉，這支表現跌跌碰碰的球隊目前排第8，落後第4的車路士6分，連續兩季出席歐聯雖不敢樂觀，卻在冬窗大灑金錢，既從多蒙特購入翼鋒當耶爾馬倫，昨又借用曼聯鋒將「福仔」拉舒福特，今晨再分別從車路士及巴黎聖日耳門（PSG）借用守將阿素迪沙斯和翼鋒馬高阿辛斯奧，後者說：「我滿懷熱情興奮地加盟，期待能貢獻維拉……艾馬利的執教生涯非常輝煌，是一名頂級領隊。他對足球有獨特見解，也是我來這裏的關鍵。」

同樣須發奮的還有熱刺，這支英超第14位球隊今季前線力弱，決定從拜仁慕尼黑借用19歲法國籍前鋒馬菲斯泰爾；第15位的韋斯咸則從諾定咸森林回收中場禾特普斯後，再從白禮頓借來前鋒艾雲費格遜；第16位的愛華頓亦獲法林明高中場卡洛斯艾卡拉斯以借用形式來投。惟趁冬窗「瘦身」的除有外借福仔和翼鋒安東尼馬菲奧斯的曼聯外，放棄迪沙斯的車路士也將翼鋒祖奧菲歷斯、後衛芝維爾及連拿度維加外借。

此外，榜首利物浦及次席阿仙奴在冬窗並無買賣，將以原班人馬續戰下半季。

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