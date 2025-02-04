籃球｜蓋帝斯獨取40分領永倫力克南華　甲一總決賽扳平場數1：1 (23:05)

南華首場以102：83先拔頭籌，惟永倫此戰甫開賽打出一波7：0佔先；南華其後連取7分回敬，首節落後27：29。南華戰至次節中後段，靠鋒將葉耀邦博得「And 1」首度領先，首兩節攻入16分的他，與半場已締「雙雙」的洋將安德拉和貢獻10分的朱亮同得分達雙位數，助南華半場以57：51領先有蓋帝斯獨取20分的永倫。

南華第3節曾進一步拉開9分優勢，但永倫並沒就此罷休，有射手余理洋連轟兩個三分球緊咬比分，第3節完落後74：79。「黃金戰隊」第4節發奮力追，蓋帝斯連入兩個三分球，另有泰那博得安德拉的違反體育精神犯規「U Foul」並兩罰皆中，連得8分後重掌領先優勢。兩軍接下來互有領先，永倫在尚餘兩分鐘落後90：91時，再憑蓋帝斯射入三分球反先。相反，南華有葉耀邦最後41秒上籃失手兼傷出，錯過扳平良機。泰那末段再入4球罰球，為永倫鎖定97：91勝局，場數追和1：1。

永倫此戰全隊轟入15球三分遠勝僅得3球的南華，其中蓋帝斯和余理洋各貢獻5球。此戰攻入20分的余理洋，賽後也認同兩隊三分球表現成勝負分野，「蓋帝斯外線火熱確實幫了不少，尤其在這麼接近的戰况。南華這場嚴密佈防，但我們仍完成作為射手的責任」。他指出，球隊上下深明再無輸波餘地，認為球隊下半場藉着防守扭轉局面，「我們顯然是年紀較大的一隊，對手不斷靠快攻得分，當我們嘗試壓制他們的節奏，就能重新討回局面」。

至於頭場季軍戰，上屆冠軍香港東方需兼戰明晚東超作客桃園璞園領航猿的出線生死戰下，此戰僅6人迎戰康仁福建，終以73：86見負。福建場數以2：0勝出，今季以季軍作結。

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