亞冠精英聯｜C朗起孖領艾納斯大勝　提前賀迎不惑之年　自稱史上最全面球員 (17:40)

西班牙足球節目El Chiringuito日前播出了C朗的訪問片段，對於自己的職業生涯，C朗說：「我認為自己是史上最全面的足球員，人們可以喜歡美斯及馬拉當拿，我會尊重他們。」對於宿敵美斯、C朗續說：「我們關係很好，希望有機會與他再次同場較量，但我明白這情况不易發生。」 C朗又希望皇家馬德里球迷更愛護今季來投的鋒將基利安麥巴比，「請給他多點關心」，又稱如果他仍效力皇馬，將教導這名兒時視自己為偶像的法籍鋒將如何出任9號位置。

回說賽事，艾納斯與艾華斯爾在賽前已鎖定16強席位，惟主隊仍派出C朗、沙迪奧文尼及新加盟的祖漢杜蘭等球星上陣，結果艾納斯在上半場25分鐘由艾哈辛遠射破網開紀錄，加上C朗上半場末段射入12碼及在下半場78分鐘接應文尼傳中頂入起孖，鋒將艾法迪則在後備登場7分鐘即入球為球隊埋齋湊成4：0大勝，為將滿40歲的C朗帶來生日禮物。值得一提的是，C朗有近一半的入球（460球）是在他30歲以後取得，反映其身體狀况未受年齡影響。

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