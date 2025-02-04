NBA｜當錫父斥獨行俠管理層「虛偽」　嘆兒子被不公平對待 (17:20)

盧卡當錫與「一眉」安東尼戴維斯互換東家已成定局，球員生涯同為斯洛文尼亞國手的沙沙接受家鄉傳媒訪問，認為獨行俠管理層事前並無告知兒子，處理方式甚為虛偽，「我理解在某個時刻，難免會因理念不合分道揚鑣。可是我認為這交易的秘密程度，甚至是一些人的虛偽，確實傷透我的心，盧卡絕對不值得被這樣對待」。沙沙提到，兒子在達拉斯貢獻非止籃球，經常到市內醫院探訪和出席慈善活動，「他犧牲了很多，衷心的敬重達拉斯，這交易絕不公平」。至於NFL球星馬洪斯二世今亦發聲為當錫被交易抱不平，身為獨行俠球迷的他坦言對方離隊「傷透了我的心」。

NBA常規賽方面，鳳凰城太陽雖作客加時以119：121不敵波特蘭拓荒者，惟陣中後衛戴雲布克卡此戰攻入全場最高的34分後，效力球隊10季累積15,667分，超越華特戴維斯成為隊史得分王。丹佛金塊則在中鋒約基治締27分、14個籃板及10次助攻，近11戰第9次取得「三雙」，領銜主場以125：113擊敗新奧爾良塘鵝。