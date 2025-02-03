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英超｜曼聯吞兩蛋開季13次主場7負　拉舒福特外借維拉當「9號仔」　最快下周一英足盃「地標」 (21:53)

曼聯今晨（3日）英超以0：2不敵水晶宮，開季13次主場第七度落敗，平了隊史131年聯賽同期的蒙羞紀錄，並有守將利辛度馬天尼斯末段疑因膝部重創或提早收咧。

曼聯賽前各賽事7戰雖是5勝1和1負，但英超5場主場比賽卻是1勝4負，惟領隊魯賓艾摩廉此役突擺無鋒陣，只以進攻中場明奈推前當「假9」，最終更被水晶宮前鋒桑馬迪達在64和89分鐘梅開二度，吞下兩蛋，看齊1893／94年球季首13場主場7負的劣績。艾摩廉說：「這賽果真的很差，球迷出現負面情緒是正常的，但我們的表現已比之前幾仗好。我將定會為下仗做好備戰，好事將會來。」

曼聯守將利辛度馬天尼斯疑因膝部重傷，在82分鐘被擔架牀抬離場時不斷痛哭，恐怕季內難以復出，艾摩廉說：「他對己隊十分重要，尤其是我們正處逆境。現在是幫助他的時候了。」

此外，曼聯前鋒拉舒福特落實外借至阿士東維拉至季尾，後者今夏有權斥資4000萬鎊（約3.85億港元）收購這名27歲球星，而他最快可在下周一凌晨首次披上9號球衣，在英格蘭足總盃第4圈主場迎戰熱刺時「地標」。

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