英超｜阿仙奴大勝鞏次席　曼城夏蘭特屢成攻擊目標　手指球衣金章疑揶揄對方多年無冠 (19:03)

兩軍在去年9月的英超首循環和波中充滿火藥味，其間曼城星將艾寧夏蘭特曾從後擲球擊中阿仙奴中堅加比爾馬加希斯的後腦，賽後又叫敵帥阿迪達須謙卑。馬加希斯當日賽後暗示將在次循環還以顏色，而其隊友中場馬田奧迪加特這仗開賽僅兩分鐘便打開紀錄後，馬加希斯即故意走到夏蘭特身旁咆哮慶祝。

上半場只觸球6次的夏蘭特，於下半場55分鐘頂入個人職業賽生涯第250球為曼城扳平，惟阿仙奴中場湯馬士柏迪兩分鐘後破門再度超前。62分鐘，18歲的阿仙奴左閘利維斯史基利開齋後，疑為了嘲諷夏蘭特，故意模仿對方「打坐冥想」的慶祝方式，加上鋒將夏維斯及17歲中場尼華尼利其後在76和補時兩分鐘「士哥」，終令曼城以1：5大敗兼6場英超不敗斷纜，阿仙奴則將聯賽不敗增至14場，賽後會方更播放說唱歌手Kendrick Lamar的歌曲《Humble》來諷刺夏蘭特，惟他也不忘還擊，特意手指球衣的英超金章，以揶揄「兵工廠」多年來無緣聯賽冠軍。

阿迪達說：「今天是很好的日子，因這是一場必勝的比賽。球員的拼勁令人鼓舞，而且射入了一些漂亮入球，這展示了己隊的競爭力。」他又特別稱讚史基利道：「能挫敗曼城的重要原因，須歸功一些球員的個人出玩表現，而史基利肯定就是其中一個。我們喜歡他的戰意和個性。他一直推動球隊。」曼城主帥哥迪奧拿則說：「我軍首60分鐘的表現很好，可惜無法堅持，最後20分鐘更陷崩潰狀態。為了勿重蹈覆轍，我定會與球員好好交談。」總計連同上季社區盾互射12碼落敗，曼城近5次碰阿仙奴取得2和3負的不勝成績。

另外，熱刺作客以2：0勝賓福特，結束賽前1和6負的英超劣績，未計明晨車路士主場對韋斯咸，熱刺以24戰得27分排第14位。

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