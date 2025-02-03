港超｜大埔簽哥倫比亞中場奇雲巴迪　領隊證班費加碼補強　不排除未來訓練基地移內地 (15:00)

大埔今早在大埔運動場操練後，有會長葉吳彬彬及領隊葉志雄到場向職球員派利市並舉行拜神儀式。綠戰士於冬季轉會窗簽入外援中場帕特華維迪、峇夏比及門將雲天樂，今早操練再公布司職中場或翼鋒的奇雲巴迪加盟。李志堅形容對方速度快具突破能力，冀增強球隊前線戰力，「我看中其個人能力，感覺他能容易融入香港。球隊遇上受傷和停賽問題，現有後備力量未必可即時幫到手，尤其現在馬卡雷拿養傷，可能需要搵人幫手」。

大埔目前在聯賽13戰29分居首，領先少踢兩仗的次席東方5分，惟陣中巴西後衛韋法頓和前鋒馬卡雷拿均在過年前不敵傑志一仗傷出，料需休戰一段時間。對此，李志堅仍樂觀說：「球季內難免有高低起伏，每隊都要面對，邊個可以捱到最後便贏。」

大埔上月傳出欲改名「大埔追夢隊」參賽，引來球迷組織不滿，風波在領隊葉志雄承諾加強支持球隊發展後稍平息。葉志雄稱今季班費有加碼，但無法透露金額，「主要是按堅sir要求引入新球員。我負責開支票，加幾多錢真係唔知，到球季完結先知，但應該增加不少。球員很肯搏命踢，我哋就會幫手」。他再談到改名時，稱球隊新英文名字將是「Tai Po Dream Chasers」，重申新名為鼓勵年輕人追求夢想，希望趕及完季前起用。

葉志雄開季前曾稱擬建造基地作球會辦公室用途，他指區內有一幅地皮可借用，「但未知情况如何，希望很快便知道」。他另不排除未來在內地設訓練基地，「在香港難覓地興建11人球場，時間都要耐啲。現在去大灣區很方便，會唔會從這方向去諗呢？暫時都未知」。