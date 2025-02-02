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網球｜黃澤林領港隊場數3：1擊敗納米比亞　台維斯盃世界II組護級成功 (22:45)

港隊今（2日）於網球台維斯盃世界II組附加賽，靠世界排名第165位的黃澤林在兩場男單取勝，加上他伙拍隊友黃俊鏗於男雙贏下關鍵一戰，最終以場數3：1反勝納米比亞隊，成功護級後，將在9月的出戰世界II組首圈賽事。

香港網球代表隊日前遠征非洲作客納米比亞隊，在台維斯盃世界II組附加賽力爭護級，首日頭場黃俊鏗雖以盤數1：2反負Connor van Schalkwyk，但次仗黃澤林以直落兩盤輕取Codie van Schalkwyk，場數打成1：1。雙方次日續戰，黃澤林伙拍黃俊鏗的關鍵的雙打以直落兩盤擊退Connor van Schalkwyk／Jean Erasmus反超場數，加上黃澤林在隨後的單打又以直落兩盤力克Connor van Schalkwyk，以場數3：1取勝，成功護級保住台維斯盃世界II組席位，並將在9月出戰首圈。

另外，世界排名第10的俄籍名將羅比夫早前在澳洲網球公開賽男單首圈意外下馬後，今於ATP法國南部公開賽再受挫，以頭號種子身分出戰的他在4強以直落兩盤不敵世界排名僅102位的美籍球手高華斯域，無緣決賽。

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