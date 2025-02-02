英超｜利物浦打破般茅聯賽19輪不敗　功臣沙拿登英超總入球榜第6 (20:10)

利物浦與般尼茅夫甫開賽即製造不少攻勢，主隊的安東尼施美安曾在20分鐘勁射中柱不入，10分鐘後紅軍就憑加普搏得12碼，沙拿一蹴而就助客軍領先1球完半場。換邊後戰至75分鐘，沙拿在右路發難後起左腳妙射得手，助利物浦奠定2：0勝局。惟美中不足的是此仗踢至70分鐘疑因大腿受傷被調離場的紅軍守將阿歷山大阿諾特，勢錯過周中英格蘭聯賽盃4強對熱刺的次回合賽事。

隨着沙拿在般尼茅夫身上獨建兩功，這名埃及翼鋒在英超已經累積178個入球，超越車路士名宿林柏特升上英超總入球榜第6名，距離第5的阿古路只有6球之差。不過沙拿賽後受訪時未有談及太多個人紀錄，並強調捧走英超錦標才是目前至為重要的任務，「我們要做的，就是認真對待每一場比賽。我之前說過很多次，球隊最主要目標就是英超冠軍。如今我們就在正確的方向前進」。紅軍領隊史諾則承認對般尼茅夫一役「贏得毫不輕鬆」，並指除了梅開二度的沙拿外，交出4次撲救的門將艾利臣比加也是另一重要功臣。

另一邊廂，聯賽表現反覆的車路士，則在香港時間周二凌晨主場與另一支倫敦球會韋斯咸合演打吡戰，同時亦將是客軍新任領隊樸達「倒戈戰」。提起在史丹福橋領軍僅7個月即被炒的歷史，樸達則自嘲道：「回首當時的情況，或者被（車路士）辭退，對我反而是最好的安排。執教車路士當然是一次難忘的學習經歷，但在球壇上你總會經歷起跌。」此外，有傳今季已5次因犯錯直接導致球隊失守的「藍戰士」門將羅拔山齊士將被貶為後備，會方欲羅致多蒙特門神基哥高保取而代之。

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