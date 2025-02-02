港超｜傑志3球輕勝破東方跨季21場聯賽不敗身 (21:31)

上輪作客2：1挫大埔的傑志，續擺出包括迪美路夫、利亞倫、馬查度等共6名外援；東方上周四於高級組銀牌決賽以1：0小勝理文稱王，但該仗為球隊「一槌定音」的前鋒巴杜姆，連同守將米祖域及因傷缺陣的中場林衍廷，同未進入此仗大軍名單，中場顧斌則首度在港超擔正。

兩軍曾在上月中的港超首循環以1：1言和。「藍鳥」是役開賽8分鐘藉迪美路夫接應傳中頭槌先開紀錄，東方的馬高斯曾在22分鐘禁區邊緣射門，惜被對方門將泰利接實。及至31分鐘，傑志由鋒將迪美路夫助攻予費蘭度輕鬆射入，加上中場利亞倫更在補時4分鐘門前「執雞」，半場以3球領先東方。

換邊後，東方在53分鐘換入新援中堅卡路士，並把後備門將廖富源頂替正選的葉鴻輝。而傑志有迪美路夫在65分鐘幾乎射入空門再下一城，但被東方守將拿亞護空門，雖未擴大領先優勢，但傑志終仍在主場以3：0取勝，打破東方跨季港超21場不敗身，以6勝5和1負得23分續排第3，分別僅追至踢少1場的東方1分及踢多1場的大埔6分，下周日將作客標準流浪；東方則在本周六主場對冠忠南區。

傑志主帥卡度素賽後表示球隊正向爭冠的道路邁進，「現在我們需要的是保持狀態，我們已縮小與大埔及東方之間的差距，目前對這兩支球隊的戰績同佔優勢」。

東方主教練盧比度則稱麾下將面臨困難時期，「陣容較小且依賴年輕球員，即使未來簽下12名外援，也只有6人能上陣，挑戰是在於了解如何取代失去的本地球員」。他又補充道：「球員意識到將輸掉更多比賽，賽程亦比較緊密下，他們已很疲憊，但我對球隊過去一年的表現感自豪，包括跨季21場不敗紀錄」。而下半場突決定換出門將葉鴻輝，盧比度續稱因對方擔心腿部受傷，稍後將接受檢查評估傷勢。

另邊廂，今屆香港足總盃起連續兩年獲冠忠巴士集團有限公司冠名贊助，命名為「冠忠巴士60週年足總盃」，首場由標準流浪在大埔運動場惡鬥北區，兩隊雖今季聯賽兩度交手分別打成3：3及4：4平手未分勝負，今在法定時間內也以1：1言和，但流浪靠隊長兼前鋒劉智樂在加時上半場13分鐘單刀建功，日前重返球隊的伊巴謙雖在6分鐘後兩黃一紅被逐，但仍力保優勢以2：1反勝北區，順利晉級，將在下月1日於青衣運動場與理文爭入4強。

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