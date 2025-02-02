足球｜本田圭佑享受初戰賀歲盃　盼在港推廣4人足球文化 (17:41)

本田圭佑昨晚首次參與賀歲盃在下半場入替，並在互射12碼第6輪射入，協助世界明星隊擊敗香港明星隊捧盃。他今早到港會足球場觀賽其創辦的「4v4少年足球比賽香港站」，有20支U11本地球隊即場比賽，爭奪今夏於東京舉辦的首屆4v4亞洲盃參賽資格。

本田為香港站冠軍球隊頒獎之餘，並抽空接受本報訪問。他表示兩年前起創辦4v4青年錦標賽，認為現在是時候將賽事擴展到亞洲其他地方舉行，讓各分站的冠軍球隊參與今夏在東京首辦這賽事的小型亞洲盃，「4對4足球比賽很適合小朋友，講求速度和集中，涉及很多技術，亦要思考。如果小朋友將來想成為足球員，從4對4足球賽開始會是不錯的鍛練，我希望香港將來也會有4對4的足球文化」。

已來港多次的本田稱，非常享受今次參與賀歲盃，「之前我不會參加這類名宿賽，不過剛好來港舉辦4v4賽事，行程上配合到，所以受邀下決定參加賀歲盃。很高興重遇AC米蘭的朋友卡卡(2014年初曾做過半季隊友），或曾對過的對手，在賽事我們差點落敗，所以很開心能協助球隊勝出，也很榮幸可跟很久沒見的中田英壽交談，他是世界級及日本傳奇球星」。

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