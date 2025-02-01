賀歲盃｜20013觀眾入場遜上屆　主辦方略感失望　李康廉連續兩屆建功展自己最強一面 (23:30)

今屆賀歲盃入場入數較上屆稍跌，主辦賽事的ProEvents國際文娛管理主席金偉明賽後承認對此少許失望，仍稱比賽精彩值回票價，「今屆球員年紀後生了，唔係個個都大肚腩，比賽節奏上落快，入球一樣多。球迷覺得精彩，球員也樂在其中」。對於李華度與卡富及夏薩特等在未射12碼已離場，傑斯等球星在互射12碼階段操刀後，隨即匆忙步回更衣室。金偉明透露部分名宿需趕凌晨航班離港，「他們零時半飛，踢完已晚上10時許，所有一定要放他們走先」。金偉明另透露賀歲盃後的辦賽計劃，有意趁今年5至7月檔期邀請外隊來港在啟德體育園比賽，稱與相關球隊洽談進度近九成，認為外隊造訪啟德主場館意欲大，「每隊我接觸的球隊，都表示希望來啟德體育場，好少可有這麼新的球場踢」。

此外，對於有指贊助商FWD富衛保險今午舉辦的賽前午宴安排及秩序出現混亂，導致一眾球星隨即離場，未能與部分球迷完成大合照環節。FWD富衛保險回覆本報查詢時表示，賽前午宴活動套票包括賀歲盃首六行門票、精緻自助午餐及近距離與球星見面的機會，當中並不包括一對一合照，並稱明白球迷希望與球星有更多接觸機會，所以已即時爭取與球星大合照，但因情况及時間所限，未能滿足所有球迷期望，「對於有少部分球迷未能參與大合照，我們同樣感到失望，並已經即時與受影響的球迷溝通及承諾退款安排」。

香港明星隊雖在賀歲盃再次不敵世界明星隊，不過港足名宿李康廉這仗梅開二度之餘，亦連續兩屆賀歲盃建功，這名41歲翼鋒賽後稱，完全無想過可連續兩屆取得入球，「上屆入波已是獎勵，今年仲要在這班球星身上入兩球，是相當難得。施治以前電視睇他踢波多，可以和他同場競技仲要射破他，是美好的回憶」。

前年4月掛靴的李康廉表示，現時仍有踢業餘聯賽保持狀態，「最緊要如何享受比賽最緊要，其實我都是做返自己，在場上發揮自己最強一面給世界明星看，原來香港球員都做到」。雖然今屆比上屆世界明星隊大勝7：3一仗總入球少4球，但康廉認為法定時間打和也有「和氣生財」好意頭。

相隔半年返港的港足前隊長黃洋，稱享受首戰賀歲盃及再次在香港大球場獻技。他透露完場後有跟26年前同場參與青年訓練營的巴西隊球星卡卡交流，「我問他記唔記得該次訓練營，亦特意取回當年訓練衫給他簽名，他見到稱感覺很親切」。「大哥」透露明晚6時會入旺角大球場看傑志對東方的港超大戰，然後下周三回祖家上海，照顧家人之餘，同時在一些企業球隊操練和比賽，並稱將來會計劃為考A級教練牌照而再次返港。

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