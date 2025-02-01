賀歲盃｜世界明星逼和香港明星　贏互射12碼連續兩屆捧盃　李康廉加西亞齊起孖 (22:17)

賀歲盃連續兩屆由FWD富衛保險冠名贊助，以及再次上演由海外傳奇球星組成的世界明星隊對港將組成的香港明星隊戲碼。上屆世界明星隊憑韋拿及李華度各梅開二度以7：3大勝。

今屆世界明星隊正選陣容續星光熠熠，4名巴西世界盃冠軍成員、前金球獎得主卡卡與李華度、卡富與盧斯奧，聯同車路士3將夏薩特、艾殊利高爾及門神施治，加上曾效力傑志的科蘭聯同曼聯兩大老將傑斯與史高斯，以及曼城前隊長大衛施華；香港明星隊則由范俊業把關，防線由高尼路、陳偉豪、唐建文、盧均宜組成；隊長山度士與岑國培及從上海返港參戰的黃洋坐鎮中場，李健和與李康廉任兩翼，入球重任則交予港足入球王陳肇麒。財政司長陳茂波與文體旅局長羅淑佩均做座上客，賽前步入場中與一眾球星握手。

世界明星隊開賽不足兩分鐘就有首次攻門，曾效力傑志的烏拉圭射手科蘭接應大衛施華長傳，近門施射被范俊業擋走。香港明星隊則由李康廉連番引球推進製造威脅，其中在10分鐘獲得單刀機會，試圖扭過捷克前國門施治卻被「生擒」。12分鐘兩名南華傳奇球星李健和與山度士聯手，後者接應傳中起抽射高出。

大衛施華24分鐘再次禁區內挑戰范俊業，但兩次射門均被對手奮身擋走；卡富其後曾傳中逼使盧均宜擺烏龍，但旁證指其越位在先入球無效。輾轉至31分鐘，香港明星隊由山度士長傳快攻，陳肇麒單刀橫傳予李康廉撞入，後者連續兩屆賀歲盃均有進帳。香港明星隊打開紀錄後隨即由林嘉緯和安基斯入替岑國培及李健和。然而世界明星隊39分鐘憑夏薩特後腳妙傳，造就傑斯窄角度起腳扳平。不過香港明星隊完半場前再由在場唯一現役球員鞠盈智入替山度士，並藉李康廉單刀赴會再下一城，半場領先2：1。

完半場期間，香港女足及ViuTV節目組成的女子足球隊成員，安排互射12碼並別開生面由世界明星隊門將占士把關，不過這名英格蘭前國門下半場入替傷出的施治後，初段隨即被鞠盈智挑射笠死，讓香港明星隊再下一城。世界明星隊換邊後換入本田圭佑、尼曼查維迪等7名餘下後備球員，不過賽事不限換人次數，被換走的卡卡、科蘭及傑斯等正選休息一會後再度登場。世界明星隊67分鐘有後衛加利卡希爾接應路爾斯加西亞開出角球，惟頭槌攻門中柱彈出；戰至74分鐘由路爾斯加西亞接應傑斯傳中頂入追近。加西亞87分鐘再乘范俊業撲出施斯頭槌不遠，門前補中得手，在法定時間追成3：3，兩隊直接以互射12碼分勝負。

世界明星隊首5輪分別由傑斯、施斯、路爾斯加西亞、科蘭及卡卡命中；香港明星隊則由山度士、安基斯、鞠盈智、李康廉和林嘉緯中鵠。本田圭佑在突然死亡首輪射入，惟替香港明星隊操刀的盧均宜被占士撲出，令賀歲盃連續兩屆落在世界明星隊手中。

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