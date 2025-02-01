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轉會｜尼馬鳥倦知還　山度士稱「王子回歸」　祖漢杜蘭投艾納斯伙C朗攻堅 (18:00)

下周三便33歲的尼馬今晨（1日）以自由身回巢山度士簽約半年，而該巴西傳統球會特意在社交平台X寫上「王子回歸」，以示歡迎這名將穿上10號戰衣作賽的巴西隊前鋒鳥倦知還。

尼馬早前與沙特阿拉伯聯賽球會希拉爾解約不久後，即預告重返山度士，並在今晨水到渠成，惟令人意外的是僅簽半年約，但山度士副會長邦拿維迪斯說：「這合約只是初步，我們定會盡力留住他，希望他能和我們一起至明年的世界盃。」尼馬則為能披上山度士已故名宿比利的10號球衣感到榮幸。

尼馬於2009年以17歲之齡在山度士展開職業賽生涯，上陣225次入136球和貢獻64次助攻後，於2013年轉會巴塞隆拿，至2017年更以世界紀錄的2.22億歐元（約17.8億港元）過檔巴黎聖日耳門，2023年再以9000萬歐元（約7.3億港元）加盟希拉爾，但不久便因左膝十字韌帶斷裂而長唞1年，總計只上陣7次入1球。

另外，今季在阿士東維拉不時後備上陣建功的鋒將祖漢杜蘭，已落實轉投暫列沙特聯第3位的艾納斯，將穿上9號球衣，與基斯坦奴朗拿度（C朗）及沙迪奧文尼合作攻堅。據報該名的21歲哥倫比亞國腳是次轉會費為7700萬歐元（約6.2億港元），另加浮動條款。他近3季為維拉上陣78次入20球。

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