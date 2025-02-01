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四徑｜尼泊爾跑手Nugo率先衝線　首人返梅窩碼頭　5將72小時內完賽「生還」 (16:53)

「香港四徑超級挑戰」今屆在周三（1月29日）大年初一晚上展開，居港尼泊爾籍跑手Nugo Yamanath Limbu今早（2月1日）完成壓軸的鳳凰徑路段，以60小時49分28秒率先衝線，無緣第3度在60小時內膺賽事「完成者」。截至傍晚6時，Nugo與內地跑手謝雯菲、葉曉明和鄭露民，以及日籍的脇屋貴司共5人成為在72小時內完成四徑的「生還者」。

香港四徑2012年由超馬愛好者貝柏安創辦，賽事全長298公里，垂直上落1.45萬米。參賽者在起步前6小時放獲告知開賽時間，並需遵守禁用行山杖和止痛藥、禁戴手表和禁止聽音樂等嚴格規定，完成逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。而選手補給也只可以在路線沿途，或者在轉換山徑時進行。

今屆賽事在大年初一晚上9時在屯門展開，共有15名山跑高手參賽。曾在2020及2023年成為完成者的Nugo昨午抵達梅窩，終以19小時38分21秒完成鳳凰徑，今日中午前在梅窩碼頭郵筒衝線，雖無緣破天荒第3次當完成者，仍成為今屆首名生還者。內地女跑手謝雯菲緊接以65小時20分12秒完成，葉曉明則以66小時34分35秒結束，與分別以67小時41分26秒和68小時25分44秒返抵梅窩的脇屋貴司和鄭露民同為四徑生還者。

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